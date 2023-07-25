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大台南警友會理事長榮退　黃偉哲頒紀念品、表揚防詐小天使

▲台南市長黃偉哲頒發大台南警察之友會理事長林玉柱榮退紀念品，並頒獎表揚防詐小天使及警方破重大刑案有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲頒發大台南警察之友會理事長林玉柱榮退紀念品，並頒獎表揚防詐小天使及警方破重大刑案有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲24日下午頒發大台南警察之友會理事長林玉柱榮退紀念品，感謝林玉柱理事長長期對警察局所有的支持與付出，帶領大台南警察之友會團隊，做警察最強而有力的後盾，每逢佳節或破獲重大刑案，號召各界慰勞員警辛勞，給予員警最有力的支持與鼓勵，堪稱是治安成就的無名英雄，表達由衷的謝意。

▲台南市長黃偉哲頒發大台南警察之友會理事長林玉柱榮退紀念品，並頒獎表揚防詐小天使及警方破重大刑案有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市6月份警民合作成功阻詐共計154件，攔阻詐騙款項逾7175萬元，阻詐有功人員共計232位，黃偉哲市長也利用治安會報機會進行表揚，由金融機構攔阻金額達百萬元元大證券、第一銀行、元大銀行、京城銀行、中國信託、國泰人壽、國泰世華、台新銀行、合作金庫、中華郵政、臺南第三信用合作社及超商攔阻金額前2件統一超商行（店）員為代表接受表揚。另外也特別表揚中國信託銀行旗下的西台南分行及中臺南分行，均為今年度第2季成功阻詐績優金融機構，分別攔阻26件、1493萬元及攔阻12件、909萬元，真正落實關懷提問，成功守護民眾財產。

台南市成立「打詐台南隊2.0」積極推動防詐宣導工作，提出在地化、趣味化及生活化的三化宣導策略，結合在地特色產業及文化活動，充分運用觀光優勢及藝文特色，和相關局處攜手合作，如農業局產銷活動、文化局及觀光旅遊局各項觀光及藝文活動，共同宣導反詐訊息，除了規劃各種趣味宣導活動外，也陸續設計各種防詐文創商品，藉此提高民眾參與度，使民眾能自發、自主及自動地觸及最新反詐訊息，達到易於接受且樂於分享的宣導成效，拓展防詐多元層面，提升防詐免疫力。

▲台南市長黃偉哲頒發大台南警察之友會理事長林玉柱榮退紀念品，並頒獎表揚防詐小天使及警方破重大刑案有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，黃偉哲市長也頒獎嘉勉警局近期偵破重大矚目案件，包含永康分局偵破奇美醫院丟包之殺人案及麻豆分局偵破槍擊毀損案，慰勉警察同仁對治安的付出與辛勞。

▲台南市長黃偉哲頒發大台南警察之友會理事長林玉柱榮退紀念品，並頒獎表揚防詐小天使及警方破重大刑案有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局指出，執行「打擊詐欺、掃黑制暴」工作，統計2023年上半年執行治平專案25件162人；查緝詐欺集團案50件537；成功攔阻詐騙案件1319件、攔阻金額共計4億9294萬餘元，全力打擊各類不法犯罪，強化維護社會治安。

▲台南市長黃偉哲頒發大台南警察之友會理事長林玉柱榮退紀念品，並頒獎表揚防詐小天使及警方破重大刑案有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警察局局長廖宗山呼籲，對於任何意圖危害社會治安犯罪，警方將全力追查偵辦到底，絕不寬貸，亦不允許不法行為挑戰公權力，秉持斬草除根的決心，誓言將不法分子繩之以法。另籲請廣大市民若發現任何不法，應勇於向警察機關檢舉，協助警方打擊犯罪，「警力有限 民力無窮」，警民一心共同維護和諧、安全的生活環境。

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