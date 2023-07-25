　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

杜蘇芮逼近！桃園冷藏蔬菜有95公噸　蘇俊賓：蔬果供應充足

▲桃園市副市長蘇俊賓今天清晨視察桃園果菜市場，確保颱風侵來前蔬果供應狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天清晨視察桃園果菜市場，確保颱風侵來前蔬果供應狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對來勢洶洶的中颱杜蘇芮可能帶來強風豪雨，桃園市副市長蘇俊賓25日清晨視察桃園果菜市場，了解蔬果供應狀況與市場供銷情形。蘇俊賓指出，颱風目前擦邊球機率較高，但仍可能帶來強風豪雨，市長張善政非常關心農民防颱措施與農作搶收狀況，昨天也提前視察農區防災整備狀況，農業局等各單位已做好各項支援準備，請市民放心。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天視察桃園果菜市場，了解蔬果供應與市場價格。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天視察桃園果菜市場，了解蔬果供應與市場價格。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘇俊賓今天清晨6時30分許視察桃園國菜市場，農業局長陳冠義、桃園區長許敏松與桃園果菜公司董事長呂淑真等人都陪同，蘇俊賓表示，蔬菜水果價格的穩定狀況是市民非常關心議題，雖受到颱風預期心理影響，價格有微幅上揚，但仍在可控範圍之內，目前桃園市市蔬菜冷藏滾動式倉儲也備有95公噸儲存量，可視情況調整釋出，蔬果供應充足，請市民朋友安心。

▲桃園市農業局指出，目前蔬菜冷藏滾動式倉儲內儲存量共有95公噸，蔬果供應穩定充足。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市農業局指出，目前蔬菜冷藏滾動式倉儲內儲存量共有95公噸，蔬果供應穩定充足。（圖／記者沈繼昌翻攝）

農業局長陳冠義說，因應颱風逼近，市府已啟動農作物防颱整備工作，蔬菜、稻米、茶葉相關農作採收工作也持續進行中。目前桃市蔬果供應狀況穩定，但因昨天市場休市，加上市民預期心理影響，今日需求量較大，價格有微幅上漲，但仍在市府掌握預期範圍之內，特別呼籲盤商勿哄抬價格，以維持市場價格穩定。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天視察桃園果菜市場，了解蔬果供應狀況，籲請市民朋友安心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天視察桃園果菜市場，了解蔬果供應狀況，籲請市民朋友安心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，因應農產品價格波動，今年農業局新增災害應變措施，訂定「桃園市政府農產品物價波動災害應變標準作業流程」，目前蔬菜冷藏滾動式倉儲內儲存量共有95公噸，包括高麗菜、小白菜、蘿蔔等蔬果等大宗農產，倘菜價漲幅過大，將會調配釋出，以充裕市場貨源並穩定蔬菜供應。

 【更多新聞】

寄宿13年遭闆娘嫌「沒路用」　裝潢工把她推下水溝再掐死被起訴

13歲少女當誘餌反遭性侵　桃園市警局懲處涉案人員、小隊長

闖拖吊場開走違規車　拖行保全滿身傷...莽男下場慘了！

 

 

ET快訊
馮提莫罹癌　術後沙啞淚崩：最寶貴東西沒了
杜蘇芮襲菲律賓！　淹水山崩慘況曝
快訊／台塑調薪2.5％！　經常性薪資達5.8萬
「牛角燒肉」7門市暫停業！　代理商爆資金危機
快訊／黃子佼道歉後　孟耿如首發聲
快訊／陸警將發布　「首波警戒區」曝
辣模「蔡瑛紋」被打到流產！　渣男還睡她姐妹
LIVE／杜蘇芮將轉強颱進逼6縣市！　黑人改告大牙誹謗3盤算
杜蘇芮是「高雄人討厭的路徑」！　放假更頭痛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

杜蘇芮逼近！桃園冷藏蔬菜有95公噸　蘇俊賓：蔬果供應充足

紙風車新版藝術卡車7／29開進竹山　邀民眾同遊愛麗pu奇幻世界

屏東「台電2023排球FUN電營」　邀偏鄉及弱勢學童參與

慎防杜蘇芮！全台36船班今緊急暫停　受影響航班這裡看

台南白河大凍山民眾走失　南消一大隊動員平安尋獲

路面驚見油漬　警民聯手「就地取材石灰鋪地」被讚爆

杜蘇芮強降雨恐灌山區！周四最劇烈　陳其邁：加速吊掛天使輪貨櫃

大台南警友會理事長榮退　黃偉哲頒紀念品、表揚防詐小天使

杜蘇芮颱風侵台機率高　新北水利局召開整備會議提早應變

嘉義市教育處長林立生請辭8／16生效　將任康寧大學主秘

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

營業51年遠百寶慶正式熄燈　總經理不捨率員工揮手道別

杜蘇芮逼近！桃園冷藏蔬菜有95公噸　蘇俊賓：蔬果供應充足

紙風車新版藝術卡車7／29開進竹山　邀民眾同遊愛麗pu奇幻世界

屏東「台電2023排球FUN電營」　邀偏鄉及弱勢學童參與

慎防杜蘇芮！全台36船班今緊急暫停　受影響航班這裡看

台南白河大凍山民眾走失　南消一大隊動員平安尋獲

路面驚見油漬　警民聯手「就地取材石灰鋪地」被讚爆

杜蘇芮強降雨恐灌山區！周四最劇烈　陳其邁：加速吊掛天使輪貨櫃

大台南警友會理事長榮退　黃偉哲頒紀念品、表揚防詐小天使

杜蘇芮颱風侵台機率高　新北水利局召開整備會議提早應變

嘉義市教育處長林立生請辭8／16生效　將任康寧大學主秘

北投小黃搶快害貨車險撞上！他氣炸攔車拉人怒譙　火爆畫面曝

以為胃痛！保全蹲路邊嘔吐　警一問「怪怪的」急叫119救他一命

男友「懸崖邊」浪漫求婚！她感動答應　下秒失足墜崖慘摔死

進口「冷凍牛頰肉」驗出禁用瘦肉精！食藥署邊境攔截1905公斤

歸化中國男籃親發聲！　李凱爾：我在做偉大的事

半導體碳化矽需求看升　日系外資調高環球晶目標價至600元

馮提莫罹癌「腫瘤緊靠聲帶」！術後聲音沙啞淚崩：最寶貴東西沒了

釀酒人大螢幕開玩笑糗了！　紅人大物超大號全壘打打臉

北韓深夜射2枚飛彈　邀中國派代表出席「戰勝節」活動！疫情後首次

前瞻是錢坑？綠批白「造謠抹黑」　中央負債比創21年新低

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

地方熱門新聞

黃國昌透天厝占國有地　相鄰共9建物限改排拆

全球首例！9歲童「泡泡眼」竟是病變

即／新竹今晚「送肉粽」！路線曝光

許淑華視察賣場防災專區籲民眾提高防災意識

游顥：蔡培慧治水政績牛皮吹破了

嘉義市教育處長林立生請辭將任康寧大學主秘

杜蘇芮颱風侵台　新北召開整備會議提早應變

未婚男女快報名　「青年社交快閃」七夕登場

嘉義女力社企快閃店　新光三越百貨駐點4個月

蔡培慧邀相關單位赴竹山交流道淹水地段會勘

台中「紅包阿伯」出沒！開口唱歌就給現金

強降雨將襲　高市加速吊掛天使輪貨櫃

「最美味路跑」11/26二林登場　藝人梁佑南牽線企業家捐300萬做公益

台南白河大凍山民眾走失尋獲

更多熱門

相關新聞

桃園7位新任區長就職　蘇俊賓：期望能發揮跨域專業

桃園7位新任區長就職　蘇俊賓：期望能發揮跨域專業

桃園市副市長蘇俊賓20日主持「新任區長宣誓就職典禮」，對於七位新任區長，蘇俊賓表示，區公所跟各局處的關係，制度設計類似矩陣管理的概念，Ｘ軸是在全市將局處負責的業務做到最好，Ｙ軸則是必須將全區所有市政服務做到最好。他強調，桃園七位新任區長，很多都擁有市府各局處的歷練，期望他們能發揮跨域專業，整合成不凡的戰鬥力。

大搬風！　桃園市7區新任區長宣誓就職

大搬風！　桃園市7區新任區長宣誓就職

暑假開始！　蘇俊賓檢視科技執法設備：盼「青春專案」能達標

暑假開始！　蘇俊賓檢視科技執法設備：盼「青春專案」能達標

視察國道3號336標　陳建仁：第一階段6/30通車

視察國道3號336標　陳建仁：第一階段6/30通車

桃園觀光專場徵才　尋找桃園「車貞淑」

桃園觀光專場徵才　尋找桃園「車貞淑」

關鍵字：

颱風侵襲視察果菜市場蘇俊賓桃園蔬果供應充足

讀者迴響

熱門新聞

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

杜蘇芮颱風今恐升級強颱！最快今14：30陸警　「暴風圈明觸陸」

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

馮提莫證實「罹甲狀腺癌末期」！悲認：不想活下去

馮提莫罹「甲狀腺癌末期」！醫示警6前兆：很難察覺

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面