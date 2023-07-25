杜蘇芮逼近！桃園冷藏蔬菜有95公噸　蘇俊賓：蔬果供應充足

▲桃園市副市長蘇俊賓今天清晨視察桃園果菜市場，確保颱風侵來前蔬果供應狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對來勢洶洶的中颱杜蘇芮可能帶來強風豪雨，桃園市副市長蘇俊賓25日清晨視察桃園果菜市場，了解蔬果供應狀況與市場供銷情形。蘇俊賓指出，颱風目前擦邊球機率較高，但仍可能帶來強風豪雨，市長張善政非常關心農民防颱措施與農作搶收狀況，昨天也提前視察農區防災整備狀況，農業局等各單位已做好各項支援準備，請市民放心。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天視察桃園果菜市場，了解蔬果供應與市場價格。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘇俊賓今天清晨6時30分許視察桃園國菜市場，農業局長陳冠義、桃園區長許敏松與桃園果菜公司董事長呂淑真等人都陪同，蘇俊賓表示，蔬菜水果價格的穩定狀況是市民非常關心議題，雖受到颱風預期心理影響，價格有微幅上揚，但仍在可控範圍之內，目前桃園市市蔬菜冷藏滾動式倉儲也備有95公噸儲存量，可視情況調整釋出，蔬果供應充足，請市民朋友安心。

▲桃園市農業局指出，目前蔬菜冷藏滾動式倉儲內儲存量共有95公噸，蔬果供應穩定充足。（圖／記者沈繼昌翻攝）

農業局長陳冠義說，因應颱風逼近，市府已啟動農作物防颱整備工作，蔬菜、稻米、茶葉相關農作採收工作也持續進行中。目前桃市蔬果供應狀況穩定，但因昨天市場休市，加上市民預期心理影響，今日需求量較大，價格有微幅上漲，但仍在市府掌握預期範圍之內，特別呼籲盤商勿哄抬價格，以維持市場價格穩定。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天視察桃園果菜市場，了解蔬果供應狀況，籲請市民朋友安心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，因應農產品價格波動，今年農業局新增災害應變措施，訂定「桃園市政府農產品物價波動災害應變標準作業流程」，目前蔬菜冷藏滾動式倉儲內儲存量共有95公噸，包括高麗菜、小白菜、蘿蔔等蔬果等大宗農產，倘菜價漲幅過大，將會調配釋出，以充裕市場貨源並穩定蔬菜供應。