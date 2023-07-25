寄宿13年遭闆娘嫌「沒路用」　裝潢工把她推下水溝再掐死被起訴

▲涉嫌殺害廖姓老闆娘兇嫌李姓男子被中壢警方移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市從事裝潢工程的李姓男子，因創業失敗長達13年寄宿在前師傅中壢住處，屢遭廖姓老闆娘嫌棄認為「沒路用」，兩人因此積怨已久，今年3月間李男見闆娘因細故責打繼女，上前攔阻後又遭闆娘羞辱，因而暴怒推打闆娘，並推入後門深達3米深水溝，後來見闆娘還有氣息，李男以雙手掐住其頸部導致窒息死亡；桃園地檢署偵結依殺人罪嫌將李男起訴，並送國民法官審理。

檢警調查，56歲的李姓男子今年3月14日晚間7時46分許，在中壢區中正路三段住家見42歲廖姓老闆娘因細故毆打責罵蔡姓繼女，導致其全身多處傷痕，李見狀上前勸阻，並建議叫救護車送醫治療，未料卻遭被闆娘羞辱，責罵李「沒路用」，李男突然惱羞成怒，抓住闆娘肩膀往後花園鐵門撞擊，隨即將其推入後門下方深達3米水溝，導致闆娘當場昏迷。

李男見闆娘摔入水溝後沒有動作，攀爬樓梯下水溝查看，未料闆娘突然清醒抓住李男左手，再度辱罵「若清醒一定與你沒完沒了！」李男見狀雙手掐闆娘頸部，導致其頸動脈受壓迫窒息死亡，後來廖的蔡姓繼男起床見狀，將闆娘從水溝中拉起，並趕緊打電話給119送醫，但到院前已死亡，中壢警方調閱監視錄影器，確認李男涉有殺人重嫌，依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，李男坦承犯行，辯稱因闆娘長期羞辱他，才會積怨還擊，但並非刻意致其於死地，檢方根據警方提供現場照片、監視畫面截圖與證人指證等證據佐證，偵結依刑事訴訟法第251條殺人罪嫌將李男提起公訴，並送國民法官審理。