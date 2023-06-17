全台首創！桃園觀光旅宿專場徵才　蘇俊賓：尋找桃園「車貞淑」

▲副市長蘇俊賓表示，「觀光旅宿及青銀共創亮點徵才」期找工作民眾重新回到職場發光發熱。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為因應疫後觀光產業迅速發展及缺工問題，桃園市政府觀光旅遊局與勞動局、就業服務17日於桃園藝文廣場，辦理全台首創「觀光旅宿及青銀共創亮點徵才」。副市長蘇俊賓於出席活動表示，市府協助桃園觀光旅宿業友善的招募環境，讓因家庭或特殊考量而短暫離開職場的優秀人才，能重新回到職場上發光發熱，成為桃園的「車貞淑」！

蘇俊賓指出，桃園市觀光旅宿青銀共創人才媒合活動，提供包括服務人員、管理人員、廚師、導覽人員等專技人員需求，近2,000個職缺，且月薪上看5萬元，針對壯世代及觀光旅宿特定產業徵才，是其他縣市沒有的作法，桃園此次跨局處的合作，已引起很大的迴響。

而談到二度就業，蘇俊賓表示，就聯想到電影《高年級實習生》中的勞勃狄尼諾，或是近期熱播韓劇《車貞淑醫生》中的「車貞淑」，即便如此優秀的醫生，重回職場也是遇到很大的困難。因此市府有職責讓求職環境越來越友善，很多在職場上可以發光發熱的人，因為家庭或其他因素錯過了典型的職場發展曲線，再度回到職場，往往找不到合適的就業機會，但這樣的人才，一旦有適合的舞台，便可發光發熱，甚至發揮出我們看不到的價值。

蘇俊賓說，市府勞動局除了媒合徵才，也感謝勞動部針對旅宿業缺工提出專案協助計畫，市府也將持續推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」，鼓勵二度就業族群參與職訓及培力訓練，勇敢走出家庭，尋找事業的第二春，成為桃園發展的重要動力。

▲觀旅局長周柏吟期因為其他原因而終止工作的壯世代人力，能重回職場。（圖／觀旅局提供）

觀旅局長周柏吟表示，疫後觀光旅宿產業已開始復甦，預估暑假期間航班也能恢復到以往的8成以上，但觀光工廠、休閒農場、旅館旅宿業等產業，仍面臨缺工問題，因此，市府觀旅局、勞動局與就服處共同合作，今天是全台第一個青壯世代觀光旅宿徵才亮點場，也是桃園首場觀光專場徵才活動。周局長說，這只是一個開端，明年市府也會持續媒合徵才，讓有經驗，但因為其他原因而終止工作的壯世代人力能重回職場，來桃園工作、扎根桃園，和市府一起拚觀光，迎接國外旅客，成為台灣第一道美麗的風景。

包括勞動部勞動力發展署桃竹苗分署副分署長劉玉儀、市府觀旅局長周柏吟、勞動局長李賢祥、法務局長賴彌鼎、農業局主秘黃玉詩、就服處代理處長黃碩斌、桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進、桃園市民宿發展協會理事長鍾炫時、桃園觀光工廠促進協會總幹事何秀美、壯世代教科文協會顧問吳春來及各觀光旅宿業者均一同出席活動。