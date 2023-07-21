桃園7位新任區長就職　蘇俊賓：期望能發揮跨域專業

▲桃園市副市長蘇俊賓。（圖／翻攝自Facebook／蘇俊賓，下同）

記者詹宜庭／台北報導

桃園市副市長蘇俊賓20日主持「新任區長宣誓就職典禮」，對於七位新任區長，蘇俊賓表示，區公所跟各局處的關係，制度設計類似矩陣管理的概念，Ｘ軸是在全市將局處負責的業務做到最好，Ｙ軸則是必須將全區所有市政服務做到最好。他強調，桃園七位新任區長，很多都擁有市府各局處的歷練，期望他們能發揮跨域專業，整合成不凡的戰鬥力。

蘇俊賓透露，市政是以市民為核心，可將服務市民的團隊設計視為矩陣，Ｘ軸為功能導向的任務，例如民政、社會、工務、水務及環保等市政服務項目，也就是各局處；Y軸則是區域為主題的服務角色，主角是全市13區。若將此畫為矩陣，在不同議題的設計時，就可以清楚知道該如何跨單位合作。

然而，蘇俊賓指出，這兩種功能的主事者，思維容易因為角色而有所不同。站在局處的角度，會希望把職責中的重要任務發揮到好，而在公所的角度，則會偏重在地考量，希望民眾能夠得到最大福祉，並讓公所有限的能量得到最好的發揮。

「因此，區公所跟各局處的關係，制度設計也類似矩陣管理的概念」，蘇俊賓說，Ｘ軸是在全市將局處負責的業務做到最好，Ｙ軸則是必須將全區所有市政服務做到最好。當中的資源調度和調配，流程的簡化設計，是服務績效好壞的關鍵，所以，具有同理心的換位思考、彼此溝通，就顯得相當重要，這也是市府希望跨單位歷練的重要原因。

最後，蘇俊賓強調，桃園七位新任區長，很多都擁有市府各局處的歷練，期望他們能好好發揮跨域專業，整合成不凡的戰鬥力。