大搬風！　桃園市7區新任區長20日宣誓就職

▲桃園市7區新任區長宣誓就職。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政上任7個多月，於13個行政區大幅度換了7個區區長，新任區長20日於市府舉行宣誓就職典禮。主持典禮的副市長蘇俊賓表示，7位新任區長行政經驗豐富，無論是跨區或從局處調派至區公所歷練，區長的工作是全年無休，期勉新任區長全力以赴，全力與各局處合作推動各項市政建設。

甫上任的7位新任區長，分別是：桃園區長許敏松、楊梅區長施永恭、蘆竹區長李岳壇、大溪區長徐景揚、龜山區長張嘉平、大園區長余誌松及觀音區長劉草典；由於區長和里長於地方建設和互動密切，因此今日區長宣誓就職，各區里長也到場觀禮。

副市長蘇俊賓談到，市政是以市民為核心，可將服務市民的團隊視為矩陣，X軸為民政、社會、工務、水務及環保等市政服務項目，Y軸則為全市13區。在這兩種不同的思維模式中，X軸是在全市將局處負責的業務做到最好，而Y軸則是必須將全區所有市政服務做到最好。本次新派任的七位區長就職後將扮演不同角色，亦即從X軸調整為Y軸的思維，所有對市民有幫助的事情都將不分日夜、全力以赴。

蘇副市長強調，透過矩陣管理，將X軸及Y軸兩個區段都做好，就是市政推動的關鍵，因此全市12位派任區長可說是市政及市民口碑的指標，相信新任區長豐富的行政經驗，將為桃園各區帶來不同的風貌。包括市議員牛煦庭、吳進昌、陳美梅、市府民政局長劉思遠、全市13區公所及里長聯誼會代表等均一同出席活動。