彈藥爆炸事件非漢光科目　軍方輿情系統：發現中共操作唱衰心理戰

▲總統蔡英文前往探視彈藥爆炸受傷官兵與家屬。（圖／軍聞社提供）



記者陶本和／台北報導

陸軍六軍團轄屬三支部祥豐營區彈藥庫24日下午發生120迫砲彈爆炸，造成9名官兵受傷，雖然正逢漢光39號演習期間，但其實是基隆彈藥分庫編組彈檢人員，執行馬祖回運彈藥檢分例行作業，與漢光演習科目無關。不過，軍方25日發現，中共已於網路散播彈藥爆炸事件，是漢光課目操作所致，有認知作戰刻意唱衰，形塑恐慌心理戰。

依過去慣例，在漢光演習前後，中共都會有一系列的認知戰操作，約莫在2個月前，我國安系統就發現，今年認知作戰的重點，聚焦於「總統蔡英文逃命演練」、「撤僑演練」等；不過，國安官員表示，從中共官方媒體釋出的畫面來看，有聲稱特別以長相、打扮類似蔡英文的人，進行逃離任務，但其實查證後只是海巡進行反劫持演練，跟逃跑或撤離是毫無關係的。

六軍團轄屬三支部祥豐營區彈藥庫24日下午發生120迫砲彈爆炸，造成9名官兵受傷事件後，雖然確實正逢漢光39號演習的第一天，但其實此一事件與漢光操演科目並無關係；不過，軍方輿情系統25日已有察覺，中共在網路上已開始散播，此一爆炸事件是因執行漢光科目時，操作不慎所導致的意外事故。

軍方人士表示，中共作為是藉以傳達國軍演習紀律不佳、戰力不足等內容，上述資訊均為中共運用錯假訊息，打擊國軍、分化軍民團結。該人士強調，彈藥爆炸事件的真實狀況，為陸軍基隆彈藥分庫彈檢人員，執行馬祖回運彈藥檢分例行作業時彈體炸裂，造成檢分作業區附近人員受傷，並非執行漢光演習操演課目所致，兩事件並無關聯。

軍方人士表示，網路流傳的錯假訊息，是刻意打擊國軍戮力演習的付出與官兵士氣，以及民眾對國軍的支持與信心，是中共對我認知作戰伎倆，運用假訊息唱衰，以形塑恐慌心理戰。國人應以官方公布資訊為主，切勿以訛傳訛，避免誤入敵人破壞國家安全之圈套。該人士說，反觀解放軍，他們的演習台面上不能有意外，當意外被曝光才是意外。