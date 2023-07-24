女友吃飯突換位「手擒大鵰」　他嚇傻急拍掉！全場看傻：多難忍？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

情侶之間動作親暱，也應該要看場合！一名網友透露，最近和女友一起出去吃飯，但快吃完的時候，女方突然換位置，跑來撫摸他的下體，當下他隨即阻止對方，沒想到女友卻生氣，讓他很無奈。不少網友看到後，都認為女方行為很不妥，也有其他人分享自己的經驗。

原PO在Dcard發文表示，和女友交往大約1年半，平時覺得情侶之間互相撫摸或是打鬧都很正常，但應該要看場合和地點，女方近日就沒有拿捏好，做出讓他無法忍受的行為。

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原PO抱怨，最近和女友去連鎖壽司店用餐，結果快吃完的時候，本來坐在對面的女友突然跑到他身邊，一邊吃冰一邊將手放到他的下體撫摸，「當下覺得我會勃起，而且褲子又很寬鬆」。但他覺得這行為不妥當，就把女友的手移開，剛好抬頭也發現有監視器在拍，於是向對方解釋狀況，沒想到女方卻暴怒，還不停鬧脾氣，讓他十分無言。

不少人看到後紛紛表示，「在家沒關係，但是在外面很不ok」、「不管男女都要尊重對方欸，這樣隨便亂摸真的不優」、「真的不懂為什麼有些情侶在外面就是控制不住自己的手，多為別人著想好嗎？看了很不舒服，為什麼一定要在外面摸，有這麼難忍嗎」、「不懂吃飯突然摸下體是啥意思，真的很不舒服」、「在外面吃飯欸？很誇張」。

也有人分享自己的經驗，「我和男友都會互摸，但也要看是不是很隱密和周圍有沒有人，不影響周遭的人」、「我男友在外摸我屁股我就直接不爽了」、「超不尊重…我男友之前也這樣，跟他講了以後不會鬧脾氣，也不會繼續做，這樣是你女友性騷擾了吧」、「我男友以前有時候會在逛街或散步的時候偷抓我的奶，我都直接拍掉，並說『有人在旁邊欸』，最後臭臉給他看」。