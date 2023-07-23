只為了錢！陸男隨攜蟑螂含嘴中　敲詐餐廳1.3萬元

▲男子隨身攜帶一整罐蟑螂，以便敲詐高檔餐廳。（圖／翻攝自法治進行時）

圖文／CTWANT

近日，北京一間餐廳驚傳有顧客吃到了蟑螂但卻拒絕退錢，反倒要求10倍賠償金加一條香菸，這種怪異舉動讓店家起了疑心報警，才知男子已多次預謀犯案，現場從他身上搜出20多隻蟑螂，而男子也馬上認罪，坦言自己還會用開水煮過後，再挑出外觀適合的來方便作案。

根據陸媒《極目新聞》、《法治進行時》的報導，受害餐廳表示，當時男子稱他的菜裡出現了蟑螂，而店員原先打算退還這頓飯的錢，男子卻相當淡定的正常買單離開。本以為事情就此落幕，男子卻在數小時後打電話來要求10倍賠償，也就是將近3千人民幣（約新台幣1.3萬元），在經歷協商後，雙方決定以1千人民幣（約新台幣4360元）外加一包中華菸和解。

不過，之後餐廳仔細檢查蟑螂屍體，卻發現小蟲像是被炸過一樣，並非像原菜品那樣是直接烹煮的，他們隨即報了警，而民警在調查中也驚覺已有多家餐館「中招」。警方成功將男子抓捕後，並在他的隨身物品中發現1罐蟑螂，他才坦承蟑螂是從老家買來，自己用開水煮過後，挑出外觀、品質好的來便於作案。

對此，網友們紛紛留言吐槽「口味真重」、「是個狠角色」、「一整罐蟑螂是想靠敲詐成為富翁嗎」、「有這毅力怎麼不做正經事」、「剛吃完飯看見這個都要吐了」，但也有人解釋「其實有些蟑螂是可食用的」。

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