女友和好兄弟上床過！他想起過程超痛苦　全場喊：是你的問題

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

情侶之間難免會碰到無法解決的麻煩。一名網友就求救，雖然交往前就知道女友曾和好兄弟約砲過，但因為他自己也有類似經驗，所以起初並不介意。不過現在相處時，他經常會想起女方曾和朋友上過床，心裡總是有疙瘩，不知道該怎麼解決。多數人看完後都認為是他的問題，「你早就知情，還來糾結這件事？」

原PO在Dcard發文表示，交往前就知道女友曾和朋友上過床，2人當時還維持了2周的床伴關係。大概過了半年，他才對女方有興趣，並約出來喝幾次酒，也有發生過關係，起初他是抱著玩玩的心態，結果後來暈船，剛好女方也有意，於是就交往了，在這之後女友也很乖，沒有和其他異性有親密接觸。

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原PO坦言，因為自己單身時也會約砲，所以可以接受女友交往前有床伴，只是偶爾想到好兄弟曾和女友上床過，心裡還是會覺得不舒服，甚至會對女生瞬間無感，為此感覺很痛苦，「雖然知道今天這樣是自己造成的，但還是想問一下大家有沒有什麼解？」

他也補充說道，朋友知道他和女友在一起後，就沒有再表現出對女方有任何遐想，還要他好好把握，也不斷安慰，希望他能夠早點走出來。只是因為他先前曾聽過朋友和女友愛愛的過程，「之後我跟我女友在一起後，想到他當時講的那些話，腦海中會浮現那些畫面，真的很痛苦」，好奇有沒有什麼辦法可以改善？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



文章曝光後，多數人都認為是原PO的問題，「我怎看女方是無辜的，是你心理障礙，請自行調整好，我的話會當一個笑話，笑笑就過了，就算你錯過這女孩，只要以後你女友不是處女，就會有類似情況發生，只是差在她的床伴是不是你認識的人」、「就是你雙標啊，說這麼多」、「我傻眼，你原本就知道啊，而且你也是還沒跟你女友在一起就發生關係，若你沒有暈船，你跟你朋友都只能算是你女友的砲友而已」。

也有網友指出，「只能分手，因為你說服不了自己」、「自己開始也想玩玩，怎麼還在糾結朋友，不然就分手啊」、「無解，我也是我朋友女友以前的床伴，他跟你一樣在知道後還是選擇在一起，可惜最後還是跨不過心裡的坎分手了」、「分手吧，你過不去自己的關卡，為難自己，兩人吵架時，難聽的話說出口，心裡受傷面積超大」。