偷吃櫃姐！他半年花光存款「背卡債10萬」被分手　女友秒交新歡

▲原PO替櫃姐女友衝業績，短短半年背卡債10萬。（示意圖／非新聞當事人／記者趙于婷攝）



網搜小組／劉維榛報導

現世報來得真快！一名渣男透露，劈腿前女友後，就與百貨櫃姐交往，為了幫櫃位衝業績，原PO短短半年花光存款外，還負債10萬元，向女友商量暫緩捧場一事，結果立馬被分手。某天原PO意外抓到女友與新歡約會，被當眾嗆聲「沒錢就不要交女朋友！」文章曝光後，引來網友鼓掌開轟「報應總是會來的！」

一名男網友在《匿名公社》表示，1年多前陪「前女友」逛百貨公司，卻被一名甜美櫃姐煞到，原PO故意假借入會員加對方的LINE，偷偷私下聊天，不料演變精神出軌，後來「前女友」抓包劈腿後就氣得分手，原PO就與櫃姐交往。

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由於曖昧期間，櫃姐時常哀喊缺業績，要原PO去櫃位捧場，「每次都是幾萬幾萬的買！」兩人在一起後，原PO依舊花破萬元力挺女友業績，「我媽跟我姊都要我別買了，用不完」，無奈女友開始情緒勒索，「她會被炒魷魚來威脅我。」

對此，原PO坦言「我只是一個月領5萬多的社畜」，交往短短半年，賺得錢不夠付出遊錢，且還背了近10萬卡債，於是向女友商量暫緩捧場業績一事，結果被分手跟封鎖。這段期間女友總是不在櫃位，直到某天晚上，原PO在西門町抓到女友與別人男生約會，閃躲之餘還頻頻吶喊要報警。

不僅如此，新對象還嗆聲「沒錢就不要交女朋友」，一番話讓原PO猛然驚醒，「現在我也醒了，說愛我根本就是放屁，她愛的永遠就是錢，和能無限幫她衝業績的人，一旦沒利用價值她就馬上踢開！」

文章曝光後，底下網友猛烈砲翻現世報 ，「有人想過你前女友嗎？這不是因果嗎」、「最可憐是你前女友，被你劈腿！但該高興的也是你前女友，終於離開了渣男」、「報應總是會來的」、「搞不好人家一直都有男朋友」、「自己X，當火山孝子那就沒話講了」、「渣男還討拍，呸」。