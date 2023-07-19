　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

偷吃櫃姐！他半年花光存款「背卡債10萬」被分手　女友秒交新歡

▲▼黑絲襪短裙。（圖／記者趙于婷攝）

▲原PO替櫃姐女友衝業績，短短半年背卡債10萬。（示意圖／非新聞當事人／記者趙于婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

現世報來得真快！一名渣男透露，劈腿前女友後，就與百貨櫃姐交往，為了幫櫃位衝業績，原PO短短半年花光存款外，還負債10萬元，向女友商量暫緩捧場一事，結果立馬被分手。某天原PO意外抓到女友與新歡約會，被當眾嗆聲「沒錢就不要交女朋友！」文章曝光後，引來網友鼓掌開轟「報應總是會來的！」

一名男網友在《匿名公社》表示，1年多前陪「前女友」逛百貨公司，卻被一名甜美櫃姐煞到，原PO故意假借入會員加對方的LINE，偷偷私下聊天，不料演變精神出軌，後來「前女友」抓包劈腿後就氣得分手，原PO就與櫃姐交往。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於曖昧期間，櫃姐時常哀喊缺業績，要原PO去櫃位捧場，「每次都是幾萬幾萬的買！」兩人在一起後，原PO依舊花破萬元力挺女友業績，「我媽跟我姊都要我別買了，用不完」，無奈女友開始情緒勒索，「她會被炒魷魚來威脅我。」

對此，原PO坦言「我只是一個月領5萬多的社畜」，交往短短半年，賺得錢不夠付出遊錢，且還背了近10萬卡債，於是向女友商量暫緩捧場業績一事，結果被分手跟封鎖。這段期間女友總是不在櫃位，直到某天晚上，原PO在西門町抓到女友與別人男生約會，閃躲之餘還頻頻吶喊要報警。

不僅如此，新對象還嗆聲「沒錢就不要交女朋友」，一番話讓原PO猛然驚醒，「現在我也醒了，說愛我根本就是放屁，她愛的永遠就是錢，和能無限幫她衝業績的人，一旦沒利用價值她就馬上踢開！」

文章曝光後，底下網友猛烈砲翻現世報 ，「有人想過你前女友嗎？這不是因果嗎」、「最可憐是你前女友，被你劈腿！但該高興的也是你前女友，終於離開了渣男」、「報應總是會來的」、「搞不好人家一直都有男朋友」、「自己X，當火山孝子那就沒話講了」、「渣男還討拍，呸」。

ET快訊
大谷翔平成史上第1人！　改寫91年紀錄
陳耀訓蛋黃酥秒殺！　網路出現黃牛價「最高2300元」
快訊／陳紫渝認愛了！「跟涂先生正交往中」
張震嶽罕見放閃！　十指緊扣「漂亮老婆」現身
桃園獨臂獼猴死亡！　圍捕過程曝光
NONO涉性侵黑道介入？　網揭「自導自演」1疑點
LIVE／最美里長開房直擊！新歡正面曝　NONO傳離婚經紀人
叛逃北韓　美軍長相曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

北漂妹領35K「他問意義在哪？」　過來人吐真心話！一票人看哭了

台大碩士生控指導教授性騷擾　校方證實：教評會決定停聘1年

快訊／最美里長陳紫渝認愛了！喊「正在交往」：得來不易的感情

雙北60元便當佛炸！正妹推爆1家「炒麵吃到飽」　網驚：屏東要120

破112萬觀看！木曜上片「一日里長」　一片讚陳紫渝婆爆

公幼延長照顧「明年2月上路」　教長：13萬幼兒受惠

進口土耳其雞蛋檢出禁藥！中央畜產會將求償逾500萬元

照片修太大！肉肉女換完比基尼「苦等1小時」　遭網友丟包墾丁

買爆故宮紀念品！陸生看台灣街道名熟悉：我們是一家人

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

敢告NO哥就處理 小紅老師發不自殺聲明｜20230718 ET午間新聞

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

北漂妹領35K「他問意義在哪？」　過來人吐真心話！一票人看哭了

台大碩士生控指導教授性騷擾　校方證實：教評會決定停聘1年

快訊／最美里長陳紫渝認愛了！喊「正在交往」：得來不易的感情

雙北60元便當佛炸！正妹推爆1家「炒麵吃到飽」　網驚：屏東要120

破112萬觀看！木曜上片「一日里長」　一片讚陳紫渝婆爆

公幼延長照顧「明年2月上路」　教長：13萬幼兒受惠

進口土耳其雞蛋檢出禁藥！中央畜產會將求償逾500萬元

照片修太大！肉肉女換完比基尼「苦等1小時」　遭網友丟包墾丁

買爆故宮紀念品！陸生看台灣街道名熟悉：我們是一家人

館長直播狂罵舉牌小女生　吳欣岱：中華文化噁心的一點表露無疑

話題女王嚴淑明回來了！　只穿內衣「火辣洩透視雙球」近照曝光

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

28歲國際超模出國驚傳「過海關遭拘捕」！行李藏大麻　經紀人急發聲

理髮師偷錢...還對女同事下藥「神秘液體」　辯：想看效果如何

老婆選鄉代「千元買2票」省開支！　嘉縣議員陳文忠被判當選無效

免排隊爽吃7大美食！捷絲旅8月升級早餐內容　喜來登、雲朗送88禮

15歲少女遭朋友性侵放火　全裸扔鐵軌上「一大塊皮膚掉落」身亡

伊萊克斯推1.9公斤輕量濕拖吸塵器　「拖地布免手洗」重點是外型很美

1個月撈千萬！「KG博弈集團」14人被逮　警追藏鏡人

妙齡女更衣遭男孩闖入2次「全身被看光」　健身房：找媽誤入

生活熱門新聞

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

黑道威脅小紅老師：敢告NO哥就處理妳　知情人士曝內幕

桃園捷運綠線施工挖出「4000年前文物」

準颱風可能被壓著往西！　最靠近時間曝

孕婦吃冰中毒宮縮！網喊懷孕不能吃冰　名醫開罵

饗 A Joy員工試吃了　心得曝光！

堅持不生100％後悔？　他嘆：有小孩「人生被判20年有期徒刑」

即／最美里長陳紫渝認愛了！喊：跟涂先生正在交往

女推嬰兒車過馬路抽手機挑釁　汽車早已禮讓

更多熱門

相關新聞

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

自稱「輔大陳若儀」的前準人妻Kelly A，今年初因在「匿名公社」發文嫌棄流水席，被網友罵爆也自毀婚姻路。沒想到近日社團又出現類似Kelly A語氣的貼文，稱和某任前男友復合，抱怨男方家人沒分她房產，男友也不願共同掛名分得的板橋店面。正當網友以為「第二季系列文」開始連載，男主角卻現身表示，「復合短短67天，我們就分手了」。話題引發議論，也有不少人認為，一切根本是自導自演的創作文。

情侶第一次過夜！「女友穿戰服撲來」他整晚沒睡

情侶第一次過夜！「女友穿戰服撲來」他整晚沒睡

男友0思考「說她很普通」超衝擊！網狂勸放生

男友0思考「說她很普通」超衝擊！網狂勸放生

桃園男持霰彈槍脅迫女友復合　法院裁定羈押

桃園男持霰彈槍脅迫女友復合　法院裁定羈押

幫女友衝業績！偷車友證件辦11門號　痴情男下場出爐

幫女友衝業績！偷車友證件辦11門號　痴情男下場出爐

關鍵字：

劈腿女友報應櫃姐分手卡債

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

NONO涉性侵爆和朱海君「已經離婚」！　經紀人態度洩端倪

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

最美里長陳紫渝「超壯新歡身份曝光」！

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面