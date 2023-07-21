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女友開車！他放完行李「一關門」慘了　網見細節反虧：為什麼不記

▲▼開車,女駕駛,駕駛。（圖／記者黃可昀攝） 

▲女友直接把車開走。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

喝酒不開車！一名男網友發文表示，日前喝了酒的他，請女友接他回家，怎料他才把行李放上車，準備坐上副駕駛座，對方卻直接把車走了，「外加我沒記到女友電話號碼，等了約莫1個小時，她再折回來載我」。貼文曝光後，引發網友討論。

「不是啊！你們女生開車前也先看看人有無上車再開啊！」男網友在臉書粉專「靠北女友my girl」上發文表示，他日前因為喝了酒，所以就請女友載他。沒多久後，女友把車開來了，原PO便把朋友給的伴手禮、包包放到後座，怎料他才放完行李、關上門，「要去坐副駕，你他X的就開走了？」

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原PO表示，因為他沒有記到女友的電話號碼，所以就在原地等了約莫1小時，直到對方注意到，並折回來載他。更讓原PO無奈的是，明明是女友把車開走，對方卻臭罵他「為什麼不上車」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒默契又沒聯絡方式，卡後續」、「跟我媽騎機車去加油，加油完都忘記我沒上車就騎走了」、「你們兩個天生一對寶」、「還是你應該在車底」、「啊是不會叫計程車嗎」。

其中更有網友調侃，「為啥女友的電話號碼不記住」、「為什麼不記電話呢」、「連電話都沒記還敢自稱男友」、「伴手禮跟包才是重點，你？連電話都記不住」、「所以LINE也沒有喔？你確定是女友嗎」、「女友的電話也沒記憶，不知道你怎麼混到有女友的」。

不過也有網友質疑文章真實性，「雖然是創作文啦，但是蠻好笑的，祝你早日脫單」、「你是不是叫車，來了女司機幻想成你女朋友」、「連笑話哏也拿來這發」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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