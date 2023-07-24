颱風將來襲路樹橫躺車道　龍潭警民合作鋸樹排除恢復交通

▲受到連日大雨及強風，龍潭山區道路邊坡大樹傾倒橫躺路中。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

中度颱風杜蘇芮來勢洶洶侵台，連續多日急降雨及強風情形，造成桃園市龍潭區山區道路邊坡大樹傾倒佔據車道，因正值晚上視線不良，警方擔心倒塌路樹會影響民眾用路安全，先以巡邏車開啟警示燈以警示往來車輛，再與民眾以電鋸鋸斷合力清除。

▲▼警方與民眾漏夜合力移開並鋸斷排除。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局石門派出所警員黃榮裕、陳奕學等2員獲報龍潭區三林里山區的民族路上路旁山坡大樹因不堪豪雨過後土石鬆動而斷裂橫倒於路面，警方為避免夜間行車不慎發生危險，一邊放置交通錐及封鎖管制道路，一邊將樹木移開，居住於附近的協勤民力也攜帶電鋸前往協助排除倒地的樹幹，再偕同搬運清理路面上樹幹樹枝，及清掃散落的土石，以維護行車安全，行經該路段車輛的民眾看到此一情形也不分老少紛紛下車協助清除，現場展現出警民合作的美景。

龍潭警分局分局長張鶴瓊呼籲民眾，最近降雨頻繁，山區道路易有落石、樹倒，行車進入山區，應小心慢行，嚴防輾壓或碰撞路面落石、樹枝造成車輛爆胎、毀損等事故；另夜間行駛山區因道路彎曲視線不良且路燈照明不佳，更應隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速。