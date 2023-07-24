杜蘇芮路徑南修「北部颱風假掰了」！台北人嘆：天氣之子正常發揮

▲大家都很關心有沒有颱風假。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

5號颱風「杜蘇芮」（Doksori）增強為中度颱風，中央氣象局預報員林定宜表示，周三、周四影響最明顯，由於颱風路徑往南修，南部縣市颱風假機率比較大，北部縣市則要看「風雨預測」，對此，不少北部網友無奈嘆，「已經好久沒有放颱風假了」。

有網友在PTT發文，「颱風假是不是掰了？」本來颱風預計從宜蘭登陸，後來修正到宜花登陸，現在又修正到台東，「路徑一直往南修往南修往南修，是不是明天就要修正為從巴士海峽過去？」北部放颱風假的機會越來越渺小了。

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貼文一出，網友們紛紛表示，「台北人不要想了，乖乖上班」、「又是一個漂亮的擦邊」、「之前還在酸半天颱風假，現在連半天都放不了，笑死」、「天氣之子正常發揮」、「北部看來是一定要上班了」、「我猜路徑會修正從屏東外海逃離台灣」、「也好啦，好久沒防颱了，怕雙北不堪一擊」、「防颱已經是歷史名詞了」、「台北乖乖上班，南部開心放假」。

▲颱風不登陸，從西南部近海通過。（圖／氣象局）



「觀氣象看天氣」粉絲團分析，各國機構預測杜蘇芮的最新路徑預測有兩種方向，第一條是從台東登陸，第二條是從西南部沿海至近海通過台灣，兩種路徑為西南部帶來的風力差異大。

第一， 若從台東登陸，風力最強的地方出現在登陸點以北約50公里內的區域，陣風約15~17級，宜花、基北風雨也不小；西南部因受中央山脈阻隔，須等颱風逐漸通過中央山脈時，風雨才會明顯增強，陣風約10至12級，雨勢可能比從西南部沿海通過還大；嘉義以北至新竹風雨則相對小。

第二， 若從西南部沿海通過，西南部將被風力最強的右前方眼牆掃過，將出現14~16級的陣風，其次是東南部，陣風約13~14級，宜、花、基隆、大台北也會有一陣陣的風雨。