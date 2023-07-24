「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

▲杜蘇芮颱風增強為中度颱風。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

5號颱風「杜蘇芮」（Doksori）昨晚增強為中度颱風，中央氣象局指出，杜蘇芮中心距離台灣東南方1080公里遠，暴風半徑已經擴大為200公里，預測以西北西轉西北方向、朝台灣東南方海面接近，直接影響台灣機率高，且路徑逐漸向西南邊修正，專家認為，若持續偏移不登陸，「破壞力將比直接登陸更強大。」

「觀氣象看天氣」粉絲團分析，各國機構預測杜蘇芮的最新路徑預測有兩種方向，第一條是從台東登陸，第二條是從西南部沿海至近海通過台灣，兩種路徑為西南部帶來的風力差異大。

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第一， 若從台東登陸，風力最強的地方出現在登陸點以北約50公里內的區域，陣風約15~17級，宜花、基北風雨也不小；西南部因受中央山脈阻隔，須等颱風逐漸通過中央山脈時，風雨才會明顯增強，陣風約10至12級，雨勢可能比從西南部沿海通過還大；嘉義以北至新竹風雨則相對小。

第二， 若從西南部沿海通過，西南部將被風力最強的右前方眼牆掃過，將出現14~16級的陣風，其次是東南部，陣風約13~14級，宜、花、基隆、大台北也會有一陣陣的風雨。

▼杜蘇芮路徑持續修正。（圖／NCDR）



「台灣颱風論壇」認為，氣象局最新預測路徑將杜蘇芮未來5天的走向往西南偏移，若走這條或是擦過西南沿海，破壞力將比直接登陸更強大。過去6小時杜蘇芮持續增強為中颱，未來還會繼續增強，抵達台灣附近時強度將達到顛峰至中颱上限或強颱等級。

「台灣颱風論壇」指出，颱風在靠近台灣陸地後，容易蛇行，進而改變影響各地風雨程度，路徑會一直調校。預估26日上午颱風將率先觸碰到東部、屏東，接著陸續涵蓋其他縣市，無論颱風怎麼走，因為颱風風場廣大，東部、南部、大台北、桃園都會有明顯的風勢及雨勢，新竹至嘉義則視路徑而定，可能位於背風區。

另外，天氣風險公司總經理也依據最新路徑預測指出，杜蘇芮的走向還在調整當中，但有往南偏的趨勢，仍待觀察，期待更收斂一點。

▼杜蘇芮走向轉變，破壞力恐比登陸更強大。（圖／翻攝tropicaltidbits）

