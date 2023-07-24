上個颱風登台是4年前！他見「杜蘇芮擦邊路徑」喊慘：完整撲過來

記者施怡妏／綜合報導

5號颱風「杜蘇芮」（Doksori）增強為中颱，據最新預測圖顯示，颱風路徑再度往南修正，登陸台灣機會減少，若確定不登陸，上一個登陸台灣的颱風則是4年前的輕颱「白鹿」，雖然沒有登台，但網友看完路徑圖後直呼「這跑法比登陸還可怕」。

▲上一次登陸台灣的颱風是4年前的「白鹿」。（示意圖／記者屠惠剛攝）



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有網友在PTT發文，「颱風看來鐵了心不登陸了」，貼出氣象網站「Windy.com」的颱風路徑預測圖，杜蘇芮似乎是鐵了心不登陸台灣，「只帶給台灣南部豐沛的雨量，這是不是最好的結局？」

貼文一出，掀起網友討論，「天棄之子發威了」、「還好啦，不到最後關頭都很難說」、「北部人想放颱風假」、「這雨量也夠南部開一座超大水上樂園了」、「就算沒登陸也有外圍環流」、「你知道颱風還沒到，菜價就先漲了嗎」。

不少人擔心南部的狀況，「沒被台灣護國神山整治過的颱風，會很強勁喔」、「這路徑看起來高雄跟台南會很嚴重欸，直接閃過中央山脈」、「南部重創，中北部所有的食物會瞬間飆漲」、「擦邊過更慘，結構沒被中央山脈破壞」、「希望南部水溝有清，不然淹水+登革熱，夠慘」、「這跑法這比登陸恐怖」、「這位置反而集水區降雨少，登革熱難控制」、「完全沒被破壞的颱風橫掃過來，這是最慘的」。

▲杜蘇芮來勢洶洶。（圖／氣象局）



2019年8月23日，隨著白鹿逼近台灣東南方海面，中央氣象局於凌晨5時30分，發布海上颱風警報，接著在下午2時30分發佈陸上颱風警報；不過，當天下午4時10分，白鹿便從高雄楠梓區出海，當晚11時30分解除陸上颱風警報。

據悉，白鹿在台灣共造成1死9傷，其中台南市一名18歲男子，在騎乘機車時被倒塌的樹木壓到，樹枝刺穿右胸，最後送醫傷重不治。另外，全台有超過11萬戶停電，3454人需疏散撤離，合計607件災情。