學者揭「太平官現象」越來越明顯　示警：去年的選舉才血跡斑斑

▲李忠憲認為，隨著蔡英文卸任日子越近太平官現象越明顯。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選在即，能否政黨輪替備受外界關注。對此，成功大學電機系教授李忠憲24日就在臉書示警，執政黨的「太平官現象」隨著總統蔡英文卸任日子越近反而越明顯，並舉例「我並沒有覺得去年年底到現在，假訊息防治有什麼進展？」他也強調，有政績不一定就能當選，去年年底的選舉才血跡斑斑而已。

「太平官會有所改變嗎？我覺得很難」，李忠憲指出，昨天在野黨和鴻海創辦人郭台銘罵蔡英文和蔡政府是貪腐集團，整個內閣幾乎默默的承受。他認為，蔡英文的歷史定位到達了一個高峰，而太平官大概都是想，「反正什麼人上來，我都要下台呀！」

李忠憲表示，歷史的發展通常是進兩步，退一步，他的同溫層大部分都很擔心，在世界的局勢對抗中國的陣營已經成形之下，台灣卻自己選擇被鎖進中國，「如果我是當局者，政治的對手往往是自己的同志，如果我不能繼續當部長，這個國家變成怎樣？跟我又有什麼關係？」他提到，自己不知道蔡英文是怎麼想的，蔡英文在美國人面前說「後面的總統候選人沒有人敢不親美？」這當然是自信蔡英文路線可以主導台灣未來幾十年，但也有可能是驕傲而覺得萬無一失，而在野黨現在就是假裝或應付親美，真正親中，中國應該也投注很多心力和資源在他們身上。

「有政績不一定就能當選，去年年底的選舉才血跡斑斑而已」，李忠憲直言，「我並沒有覺得去年年底到現在，假訊息防治有什麼進展？」而布爾喬亞和太平官的現象隨著蔡英文下台日子的接近，反而更加明顯。

李忠憲最後示警，人類歷史是這樣，不可能一直在進步，民主選舉也從來沒有一個國家不會政黨輪替。