蔡英文接見安倍昭惠　「此行完成安倍晉三悼念李登輝心願」

▲總統蔡英文19日接見「日本故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（ABE, AKIE）訪台團」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文19日接見「日本故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（ABE, AKIE）訪台團」時表示，去年3月與日本前首相安倍晉三視訊會談時有提到，希望早日來台訪問，這次安倍昭惠來訪，不僅延續台日友好交流，更完成安倍前首相悼念李登輝前總統的心願，非常感動。

蔡英文說，昭惠女士提到，安倍前首相「時時刻刻都在想能為台灣做什麼」，台灣也感受到安倍前首相對台灣的真摯情誼。她說，對於安倍的離世非常不捨，去年在日本台灣交流協會外頭，有民眾製作留言牆，短短一天，就寫滿了給安倍前首相的追思文字，「昨天，昭惠女士探訪的安倍前首相雕像，也是由民間募資打造，大家都想要紀念這位台灣永遠的好朋友」。

蔡英文表示，安倍總是以行動表達對台灣的支持，記得疫情期間，在安倍前首相的奔走下，促成日本政府捐贈420萬劑AZ疫苗給台灣，安倍前首相主張 「台灣有事等同日本有事」，更展現他對台灣的重視。

隨後，安倍昭惠表示，她今天早上前往李登輝前總統的墓前獻花致意，安倍前首相非常尊敬李前總統，相信他們此刻一定在遙遠的某處，關注台日關係的發展，並期盼後人為區域的和平與穩定，盡更大的力量。

安倍昭惠表示，安倍前首相離世後，蔡英文及台灣各界前往日本台灣交流協會弔唁與慰問，令她由衷感激；她也感謝在東日本大地震發生時，台灣提供日本非常多的援助與善款。

安倍昭惠提到，除了在疫情期間，日本捐贈疫苗給台灣，當台灣鳳梨出口受阻擾時，安倍前首相也協助積極宣傳。她此次訪臺，深刻感受到台日之間患難見真情的深厚友誼，相信蔡英文與安倍前首相彼此建立的良好互信，是讓兩國擁有厚重情誼的主要因素。

安倍昭惠說，感謝「台灣安倍晉三之友會」及台灣各界的諸多協助。她說，此行也與獲得「安倍晉三之友會獎學金」的在台日本留學生見面，期盼台日的年輕人持續深化彼此關係，她也會秉持安倍前首相的遺志，竭盡所能，促進台日兩國關係的發展。

▲總統蔡英文19日接見「日本故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（ABE, AKIE）訪台團」。（圖／總統府提供）