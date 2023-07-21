北斗鎮長補選！蔡英文明赴彰化幫候選人加油　再合體4立委參選人

▲明天下午蔡英文總統將到彰化。（資料圖／行政院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮長補選倒數16天，今天選委會完成5名候選人抽籤作業，總統蔡英文明天也將南下彰化到北斗及埔心等地廟宇參香，並為參選人前議員江熊一楓加油，並與4名黨籍立委參選人合體，象徵綠營大團結，警方也將在總統經過道路值勤維安。

▲議員李俊諭為江熊一楓(左)站台。（圖／ETToday資料圖）

此次北斗鎮長補選被視為2024大選前哨戰，現年71歲的江熊一楓，是前綠委江昭儀的妻子、在地連任3屆的資深議員，深根基層10多年，累積厚實的人脈，將與前鎮長洪叁民、前鎮長楊麗香、前北斗國中家長會長顏宏霖、以及商界人士林政興等人對決，她宣布要打破北斗鎮長年以來受到派系及北斗第一家族把持，絕對要讓北斗鎮風華再現，延續好的福利及育嬰政策、讓北斗成為彰化縣的典範。

▲吳音寧將代表民進黨角逐彰化縣第三選區立法委員。（圖／ETtoday資料照）

明天江熊一楓競選總部成立，上午總統府秘書長林佳龍為她站台、下午總統蔡英文將到彰化，首站到埔心鄉鎮國宮參香、接著到北斗鎮順天宮，與江熊一楓及第三選區立委參選人吳音寧合體，為她們加油打氣，力拼彰化4席立委全壘打。

溪湖在地群組也發出通知，提醒警方將於明天下午14時至19時，埔鹽鄉144線、溪湖鎮及埔心鄉員鹿路、中正路、柳橋東(西)路、中山路、鎮國路及明聖路二段沿線將進行周邊秩序及維護交通安全，實施彈性人車管制。

▲前鎮長楊麗香(右)將為丈夫李玄在(左)再度披戰袍。（圖／ETtoday資料照）