郭台銘開嗆蔡英文　「在兩岸與國際上不斷地大小姊任性」

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前投書美媒《華盛頓郵報》，被陸委會批不瞭解中共對台的政治圖謀，兩岸之間未有郭所謂的「一中各表的框架」。對此，郭台銘今（21日）表示，一中各表的框架就是要維護台海和平穩定、捍衛國家主權與民主自由。由於陸委會針對郭台銘投書的回應中，提及總統蔡英文主張的「四個堅持」，郭批評，蔡英文四個堅持的背後是意識形態治國，在兩岸與國際上不斷地大小姊任性。

郭台銘21日晚間出席由美麗島電子報董事長吳子嘉舉辦的「董事長開講」新北場。活動期間，吳子嘉針對郭台銘日前的《華盛頓郵報》投書，指陸委會對該投書的回應中，同時提及中華民國台灣跟中華民國是主權國家，因此他要詢問郭，是否認同中華民台灣是主權國家？郭台銘回應，當然不認同。

吳子嘉追問怎麼看陸委會上述自相矛盾的說法。郭台銘說，民進黨、蔡英文跟賴清德都有國家認同危機，一下說中華民國，一下要說中華民國台灣，所以他要問蔡英文，妳到底是哪個國家的總統？而他的主張，就是中華民國。

吳子嘉再問，陸委會還說蔡英文上任以來，堅定四個支持、強化四大韌性，其中一個四個堅持，是堅持中華民國跟中華人民共和國互不隸屬；他要請教郭，這說法是否認同徹底破壞中美台間戰略模糊？因為如果變互不隸屬，就是逼中共攤牌，製造台海危機，認同嗎？

郭台銘表示，蔡英文做的每件事都在挑釁，四個堅持的背後是意識形態治國，「蔡英文在兩岸與國際上不斷地大小姊任性」；而四大韌性部分，他想請問曾當過行政院長的賴清德兩關鍵問題：第一、什麼叫經濟產業韌性？如何保持韌性？第二、國家電網現在是採全國單一電網，還是分散式電網？遇到戰爭時該採什麼電網？

郭台銘也說，要維護台海和平穩定、捍衛國家主權與民主自由，就是一中各表的框架；該框架最大優勢就是開啟兩岸談判之門，在談判過程中，建立緩衝軍事衝突與和平對話的契機，也恢復商貿往來、促進民間交流，讓兩岸和平嶄露曙光。