外媒釋「美不信任賴清德」警訊　蔡英文也遇過！兩人遭遇一次看

▲民進黨主席暨總統參選人賴清德。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

金融時報19日報導指出，美國官員要求台灣方面，澄清副總統賴清德有關「走進白宮」的言論；回顧2011年，金融時報也曾就時為民進黨總統參選人的蔡英文，指稱美國時任總統歐巴馬政府，擔心蔡英文當選，可能升高與中國緊張關係。兩相比較，相同之處在於，該媒體皆傳達「不信任」的訊息，但不同之處是，本次在該報導中亦有矛盾之處，引述美方高層官員否認訊息以平衡報導。

金融時報在今年初時，報導總統蔡英文將赴美與眾議院議長麥卡錫於加州會面，而非台北，目的在於避免引起中國方面較為激進的軍事行動；後續也確如報導內容發展，蔡英文於加州與麥卡錫見面，只是雙方依舊未就是否擔憂中方反彈做出相關評論。

因此，金融時報的相關訊息，某程度上也被視為具一定權威性，而該媒體在19日時，釋出一則題為「Washington presses Taiwan on vice-president’s White House visit hopes」（華盛頓向台灣施壓，有關賴清德希望訪問白宮）的報導，內容點出，賴清德10日在民進黨接見「全國宜蘭旅外鄉親挺賴清德後援會」，並在致詞中提到，這場選舉是「中南海」和「白宮」的選擇，當台灣總統可以走進白宮，追求的政治目標就已達成。

根據金融時報指出，賴清德的言論，讓美方要求說明；而內文中，則引述一位台灣高層人士的說法。該人士指出，美國國務院認為，賴清德的言論跟總統蔡英文，對於兩岸關係採取的態度背道而馳，認為兩人說的是不同的東西，並且詢問賴清德是否會提出更多驚奇。

在此之前，金融時報在賴清德確定擔任民進黨主席，而且「幾乎底定」成為民進黨2024總統參選人之際，同樣釋出一則題為「美國擔憂賴清德可能令兩岸緊張升高」（Taiwan presidential contender sparks US concerns over China tensions：Victory for vice-president Lai Ching-te in ruling party poll foreshadows turbulent year in cross-Strait ties）的文章，質疑賴清德過去「台獨政治工作者」的相關言論，以及在選舉過程中，過度操作「抗中保台」而加劇兩岸緊張情勢。

不可諱言，相繼的幾則文章，皆傳遞所謂美方「不信任」賴清德的警訊。事實上，回顧2011年9月份，時為民進黨總統參選人的蔡英文，同樣也面臨金融時報的質疑，當時報導是引述一位不具名的美國資深官員說法指稱，歐巴馬政府擔心如果蔡英文當選，可能升高與中國的緊張關係。

不過，經過10多年，中美關係轉變，威權主義擴張與民主陣營聚攏的態勢下，雖然金融時報皆在2011年、2023年，分別向蔡英文與賴清德釋出美方「不信任」的警訊，但細究其報導內容，仍有相異之處。

在2011年金融時報的報導中，引述的是美方高層官員的說法，明確點出歐巴馬政府擔心如果蔡英文當選，可能升高與中國的緊張關係；而2023年，金融時報的報導中，同樣引述美方高層官員說法，內容卻是否認相關訊息，該官員強調白宮沒有與賴清德的競選團隊聯繫，包括詢問其言論（指進白宮），這位高層官員也未透露相關部門是否向台灣提出擔憂，但強調政府不會對賴清德的言論進行回應。

針對金融時報19日的報導，總統府發言人林聿禪表示，如這項報導所稱，美方高層並沒有對此向賴副總統團隊做出相關表示，事實上台灣與美國建立了穩健、負責並且蓬勃發展的關係，也和美方在各項事務上持續緊密溝通，確保雙方對彼此的立場都能瞭解。

除此之外，值得關注的是，在賴清德8月中旬將率團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮，並在訪問期間依循慣例過境美國的訊息正式宣布後，本周出現一連串美方不信任賴清德的相關訊息；18日一位以「旅外學者」為名的德州州立山姆休斯頓大學（Sam Houston University）政治學教授翁履中，透過媒體指出，民進黨近期派人到華府溝通，試圖突破副總統不能進華府的障礙；隨即19日就有媒體接力報導，指稱到華府溝通的就是前駐美代表處政治組長趙怡翔，以及民進黨前副秘書長林飛帆，不過皆遭到否認。