民調／陷第四度執政困境！蔡英文滿意度42％　不滿意民眾近半

▲蔡英文施政滿意度。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會22日公布最新民調，對於總統蔡英文施政滿意度，有42％民眾滿意、49％不滿意，不贊同者比贊同者多7個百分點。台灣民意基金會分析，民調數據透露重要訊息，就是蔡英文仍陷入第四度執政困境中。執政困境如果持續下去，也將對賴清德選戰構成障礙。

民調詢問，「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要 人事安排與政策？」結果發現：13.1%非常贊同，28.6%還算贊同，23.4%不太贊同， 25.3%一點也不贊同，6.7%沒意見，2.9%不知道或拒答。

最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成二基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成九不贊同，不贊同者比贊同者多7個百分點。這項發現透露了一個重要的訊息，就是蔡英文此刻仍陷入第四度執政困境中。

與上個月相比，蔡英文聲望並無明顯的變化，「總統職務表現贊同率」 (Presidential Job Approval Rating)下滑0.6個百分點，而「總統職務表現不贊同率」 略增0.5個百分點。

台灣民意基金會分析，整體而言，這一來一往，使得原本不贊同她國家領導方式的人比贊同者再增加一個百分點。這意味蔡英文這個月不但沒有迅速脫離執政困境，反而還有一點惡化的跡象。

台灣民意基金會指出，從長期趨勢看，蔡英文總統自2016年5月上台執政迄今七年多，已經歷四次執政困境。第一次執政困境從2016年 11月開始，持續九個月，直到2017年8月林全內閣總辭，由當時台南市長賴清德接任，讓蔡總統民意支持度狂飆16.6個百分點，一舉脫離執政困境。

台灣民意基金會表示，第二次執政困境是從2017年11月開始，持續長達19個月，其間經歷了2018九合一地方選舉的重大挫敗，直到2019年6月，因為2020總統大選開始才結束，第三次執政困境是2022年12月開始，持續五個月，這是因2022年九合一地選舉民進黨大敗所致。

台灣民意基金會指出，第四次執政困境是從2023年6月開始，迄今兩個月，何時結束不知道，但正當2024總統大選年，執政困境如果持續下去，進一步導致民心思變，對賴清德想打破「八年魔咒」，延續民進黨另外一個四年或八年執政，將構成不小的障礙。

本次調查由台灣民意基金會教授游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2023 年 7 月 17-18 日兩天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)， 市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1088人，市話763人，手機325人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。

並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。