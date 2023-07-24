嘉義市防範登革熱　通報院所、確診民眾可獲500元禮劵

▲防治登革熱 嘉義市祭出主動通報獎勵金500元 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應近期本土登革熱疫情快速上升，已達2017年同期以來最高，為儘早發現病例，縮短疾病隱藏期，嘉義市政府鼓勵居住在嘉義市民眾，自登革熱流行區域(東南亞或中南美)回國或至高風險地區(台南、高雄、屏東、雲林等)旅遊，返家後2週內密切留意自身健康狀況，如出現登革熱疑似症狀，請盡快至嘉義市15家提供登革熱NS1快速篩檢服務醫療院所就醫，接受NS1快速篩檢。17日起只要經疾病管制署檢驗確診並配合衛生局完成完整防疫作為，其主動通報的醫療院所及確診民眾都可獲得500元禮劵。

▲ 嘉義市登革熱 快篩醫療機構名單。（圖／嘉義市政府提供）



嘉義市政府衛生局廖育瑋局長表示，目前嘉義市有15家醫療院所提供NS1快速篩檢服務，包括4家醫院、9家基層診所及東、西區衛生所，民眾到過國內外高風險地區旅遊，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速至醫療院所就醫，並主動告知活動史，接受登革熱NS1快篩試劑輔助診斷與通報，及早提供感染個案適當醫療處置，避免重症及死亡的發生。





廖局長提醒民眾，流感或新冠肺炎也常有發燒症狀，易與登革熱混淆，但登革熱除發燒外，可能有其他頭痛、出疹、肌肉關節痠痛等症狀，少有咳嗽、鼻塞、流鼻水等呼吸道症狀。目前國內登革熱病例以第一型為主，惟日前已出現第二型登革熱本土個案，若感染不同型別登革熱病毒，恐增加重症風險。另外，登革熱患者服用退燒止痛藥時，須避免阿斯匹靈等非類固醇消炎止痛藥，服用這些藥容易引發出血，呼籲民眾若發現有疑似登革熱症狀勿自行服用成藥，應儘速就醫。



衛生局除透過每日巡檢各里，進行地毯式孳清及衛教外，市政府各局、處對於轄管髒亂空屋空地、菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地、學校等風險場域，亦加強清除孳生源及積水容器。登革熱是透過斑蚊傳播，沒有孳生源就沒有登革熱病媒蚊，預防登革熱不二法門便是落實「巡、倒、清、刷」4大處理原則，衛生局呼籲大家一起清除戶內外積水容器，移除孳生源，共同防治登革熱，一起守護自身及家人健康。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打衛生局諮詢專線05-2341150洽詢。