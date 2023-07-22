王金平「跟神明有約」缺席全代會　朱立倫：他會祈求侯友宜高票當選

政治中心／台北報導

立法院前院長王金平傳因要擔任中部一場祈福法的主祀官，明日將缺席國民黨全代會。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（22日）表示，「王院長有重要的宗教活動，事先我們都有聯絡過」。國民黨主席朱立倫則說，他知道王金平明天跟神明有約，但他相信王金平不論在哪，都會祈求神明保佑侯有宜能高票當選。

國民黨23日將在板橋體育館舉辦全代會，正式提名侯友宜參選2024總統，只是傳王金平因要擔任中部一場祈福法的主祀官，明日將缺席。對此，朱立倫與侯友宜22日上午「亞洲海外台商侯援會成立大會」，朱表示，王金平是最先表態力挺侯友宜，也幫侯號召所以藍委，一起組成後援會，此外王也是目前最大的支持力量之一。

朱立倫說，王金平說自己跟神明有約，「我知道光明天，王院長在北部、在南部、在花蓮，神明都跟他有約，我不知道最後情況是怎樣」，但他相信王金平不論在哪，都是國民黨全力支持、祈福，祈求所有神明保佑國民黨、侯有宜能高票當選。

侯友宜則透露，「王院長有重要的宗教活動，事先我們都有聯絡過。」要非常感謝王金平，從他被徵召以來都一直力挺，彼此都會團結在一起。

▲侯友宜、朱立倫出席「亞洲海外臺商侯援會成立大會」。（圖／記者呂佳賢攝）

