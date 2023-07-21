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台東最美星空音樂會！前進金樽陸連島沙灘　IG打卡秘境曝光

▲最美星空音樂會，第3場次22日將於東河鄉金樽陸連島沙灘登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲最美星空音樂會，第3場次22日將於東河鄉金樽陸連島沙灘登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023台東最美星空音樂會正如火如荼在台東境內觀星秘境展開巡迴，第3場次22日將於東河鄉金樽陸連島沙灘登場，邀請音樂串流平台霸榜常勝軍好樂團、《聲林之王3》冠軍歌手柏霖PoLin，以及多組在地青年演出團體，一探IG熱門打卡秘境「貓洞」，體驗不一樣的台東玩法。

台東最美星空系列活動今年邁入第6年，2023台東最美星空音樂會以「最長、最強、最多、最高、最跳、最美」，帶給民眾六種「最」特別的體驗。

▲最美星空音樂會，第3場次22日將於東河鄉金樽陸連島沙灘登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲IG打卡秘境「貓洞」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

東河場次並邀請阿美族青春複音歌隊，以及用音樂訴說生活故事、熱愛自己部落文化的在地青年都歷人樂團，2組在地表演團隊，完成「最多！」表演團體人數史上最浩蕩；「最長！」活動好評加碼，增加演出一小時的挑戰。

除了7月22日東河鄉場次外，台東最美星空音樂會持續在大武鄉、池上鄉、長濱鄉、蘭嶼鄉、綠島鄉等陸續巡迴開唱，邀請搭配金曲獎獲得最佳樂團獎的宇宙人、最佳新人獎的洪佩瑜，以及麋先生、好樂團、法蘭Fran、慢慢說樂團、柏霖PoLin、魏嘉瑩、Cicada、Fann芳怡等多組人氣歌手、樂團，還有三金大提琴演奏家范宗沛、豎琴獵人李哲音、愛樂Taiwan JustMusic藝術總監歐聰陽聯袂演出，以及眾多在地樂團好聲音等卡司輪番演出，帶來不同氛圍的音樂會體驗。

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