700架次無人機X光雕音樂會　再次現身鹿野高台

▲700架次無人機X光雕音樂會20日晚間再次登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



被譽為全台唯一人生必看的「無人機群飛VS熱氣球光雕音樂會」，在1日晚間開幕以700架次進行展演後，引起網路討論聲不斷，20日第4場光雕音樂會再次集結於鹿野高台聯合展演，不斷湧進會場球迷再次刷新觀看人潮，媽祖造型球及HELLO KITTY球領軍的13顆熱氣球再次搭配700架次無人機群進行多個圖案變化展演，頓時將鹿野高台幻化成一座閃耀夜空的不夜城，把觀眾情緒帶到最高點，直呼不虛此行且「看得非常過癮」。

20日晚間鹿野高台無人機與光雕音樂會由台灣媽祖造型球帶領HELLO KITTY球、曙光球及彩虹球等，搭配包含日本的阿薩皮、斯洛伐克的小丑布魯諾等國外造型球共同參與，以華麗陣容帶來精采熱氣球光雕展演。活動一開場邀請台東延平鄉與海端鄉跨部落的青年組織(東部青樂團)帶來布農族傳統歌謠表演以及台灣知名陶笛演奏家阿志與鹿野國小、太平國小及國北教大附設實驗小學一同合作做為開場表演。

緊接著700架次無人機於空中集結，在鹿野星空排列出台灣貼圖IP人偶、啾啾妹衝浪、晴天P莉泡溫泉及各式台東意象的圖案如三仙台曙光SUP、世界最深綠島海底郵筒等，最後再以媽祖球圖案作為無人機壓軸，讓全場觀眾大呼過癮，現場「好可愛」的歡呼聲不斷！

活動最後創作型才女白安帶來壓軸演出，隨著獨特嗓音搭配著熱氣球明暗交錯，使現場氣氛昇華至超嗨境界，讓遠道而來的遊客們直呼此行「太值得」，為2023台灣國際熱氣球嘉年華第2場次無人機x光雕音樂會劃下精彩句點。