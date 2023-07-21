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台東紅烏龍「追球夢饗．回味茶香」　熱氣球下夢饗封茶

▲台東紅烏龍【追球夢饗．品味茶香】熱氣球下封茶體驗活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東紅烏龍【追球夢饗．品味茶香】熱氣球下封茶體驗活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

還記得去年夏天的台東紅烏龍新茶季嗎？在優美的龍田綠色隧道旁，我們許下了夢想的種子。今年縣府將自8月4日起在鹿野高台熱氣球嘉年華第一觀賞區左側舉辦9場次「追球夢饗．回味茶香」紅烏龍封茶體驗活動，即日起受理報名，歡迎民眾或遊客踴躍報名，網址(https://www.accupass.com/go/taitungredoolong)。

台東縣政府財經處表示，近年大力推廣紅烏龍，打造「台東紅烏龍」區域亮點品牌，除了將優質的紅烏龍芳香且甘甜滑潤的滋味推薦給民眾，並透過一系列的推廣活動來帶動台東產業發展。今年更是結合台灣國際熱氣球嘉年華活動，活動地點特意選在鹿野高台熱氣球觀賞區，要在百萬人的見證下進行紅烏龍封茶體驗，希望能夠用這種大小朋友一同參與且寓教於樂的方式，將紅烏龍廣給更多人認識。

財經處說明，「追球夢饗．品味茶香」紅烏龍封茶體驗活動即日起開放報名，活動時間為8月第一週至第三週，每週五、六、日下午4時至5時時段，為期9天共9場次，每場開放30人參與，現場除了有專業的茶師帶領大家認識台東紅烏龍、進行封茶體驗外，另規劃紅烏龍知識大冒險，考驗大家對紅烏龍的認識程度，並提供多項的特色紀念小禮限量贈送，讓大家有個難忘的暑假，活動報名限時限量，詳情請見活動報名網站。

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