斗六清潔隊清運時間表終於定案！　每周清運4日為雲林天數最少

▲斗六市清潔隊內部調整休假排班，定案為周一、二、四、六共4天清運垃圾。（圖／斗六市公所提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市清潔隊業務量繁重，民眾頻反應預約回收家具要排隊至少3周之久相當不便，斗六市清潔隊將垃圾清運時間由原始一週清運5天改成一周清運4天，其中周日與周一連休2天引起民眾反彈。經斗六市清潔隊內部調整休假排班，定案為周一、二、四、六共4天清運垃圾，亦為雲林垃圾車清運天數最少的鄉鎮。

斗六市公所主秘楊劍銘表示，清運時間調整原因，包括清運車輛不足，且清潔隊員除周休二日外，依照勞基法規定也有特休假要消化，但清潔隊有136人，每天應付12條清運路線需要至少96名人力，隊員要消化特休假確實會造成人力調度困難，如有預約家具回收就因此必須等待3周以上的時間。

斗六市公所說明，斗六市清潔隊目前每周一、二、四、五、六共5天清運垃圾，上月原宣布8月1日調整成每周二、三、五、六垃圾與資源回收車同步清運，並訂定每周四為市容整理日，消息一出，不少民眾抱怨周日、周一連續2天沒收垃圾恐造成困擾。故考量民眾需求，將改以清運周一、二、四、六等4天，周五為市容整理日不收運垃圾，除農曆春節，一般國定假日將照常清運，且全部的路線與時間不變動，民眾也不需調整以往丟垃圾時間。

雲林縣環保局調查，雲林20鄉鎮市中，鄉鎮市每周清運垃圾5天，斗六市將在8月開始，成為全縣唯一每周僅清運4天的鄉鎮市，另，目前全縣斗六市、虎尾鎮、褒忠鄉、林內鄉、麥寮鄉、西螺鎮、二崙鄉都有試辦定時定點清運，民眾可善加利用。