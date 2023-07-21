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雲林非法傾倒廢棄物頻傳　警聯合稽查小組共查14件逮68人

▲雲林縣警察局刑警大隊與雲林縣環保局等單位人員前往麥寮、臺西、水林等地會勘稽查，緝獲非法傾倒廢棄物共14件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局刑警大隊與雲林縣環保局等單位人員前往麥寮、臺西、水林等地會勘稽查，緝獲非法傾倒廢棄物共14件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林近期在沿海地區多處廢棄魚塭及斗六、莿桐等地低窪農牧用地獲檢舉有不法業者傾倒、回填營建廢棄物情形，相當嚴重，縣長為遏止雲林淪為不法業者傾倒廢棄物天堂，特別指示雲林縣警察局、環保局等單位成立聯合稽查小組，宣誓查緝決心。

雲林縣警局在今年5月份治安會報由列席之雲林地檢署葉喬鈞檢察官指導取締技巧，並即邀集雲林地檢署、雲林縣警察局、環保局等相關單位，以Line成立即時聯合稽查小組，陸續由葉喬鈞、莊珂惠、林柏宇檢察官指揮偵破虎尾、台西、麥寮、斗六、西螺、莿桐等地違法傾倒之案件。

▲雲林縣警察局刑警大隊與雲林縣環保局等單位人員前往麥寮、臺西、水林等地會勘稽查，緝獲非法傾倒廢棄物共14件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林沿海地區多處廢棄魚塭及斗六、莿桐等地低窪農牧用地獲檢舉有不法業者傾倒、回填營建廢棄物情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

7月11日、18日由雲林縣警察局刑警大隊與雲林縣環保局、農業處、台西地政、北港地政等人員前往麥寮、臺西、水林等地會勘稽查，累積自聯合稽查小組成立迄今，僅月餘時間即已查獲違反廢棄物清理法案14件68人，查扣犯罪工具挖土機13台、推土機3台、砂石車與相關車輛7部、鋪設地面鐵板150片及手機等犯罪機具一批，並逮捕楊姓犯嫌等15人均聲請羈押禁見獲准。

▲雲林縣警察局刑警大隊與雲林縣環保局等單位人員前往麥寮、臺西、水林等地會勘稽查，緝獲非法傾倒廢棄物共14件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林警方查扣犯罪工具挖土機13台、推土機3台、砂石車與相關車輛7部、鋪設地面鐵板150片及手機等犯罪機具一批。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局呼籲民眾，如有任何土地需要填土改良，應依法向雲林縣環保局及農業處提出申請，如任意提供土地堆置來路不明之廢棄物、甚至不明土方，均可能涉嫌最輕本刑為有期徒刑1年以上之廢棄物清理法罪嫌，無易科罰金之機會，且後續仍須支付動輒數百萬元清除廢棄物費用，暨地政處等行政罰鍰，得不償失。

▲雲林縣警察局刑警大隊與雲林縣環保局等單位人員前往麥寮、臺西、水林等地會勘稽查，緝獲非法傾倒廢棄物共14件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林警方查扣犯罪工具挖土機13台、推土機3台、砂石車與相關車輛7部、鋪設地面鐵板150片及手機等犯罪機具一批。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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