雲林本土登革熱確診暴增...累計67例　斗六、虎尾加強孳生源清除

▲雲林縣本土登革熱確診案例連日暴增，衛生局所動員孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣本土登革熱確診大暴增，7月19日新增13例，古坑鄉11例、斗六市1例、虎尾鎮1例，7月20日新增8例皆居住在古坑鄉。昨日確診之斗六和虎尾確診個皆是到古坑鄉荷苞村農園工作而被感染，今日其中6例為衛生局到宅及社區篩檢NS1陰性，但經疾管署檢驗IgG抗體陽性，顯示已感染一段時間。

雲林縣目前經疾管署檢驗確診已累計67例，其中古坑鄉59例(東和村7例，高林村2例、荷苞村45例、古坑村1例、水碓村4例)、斗六市6例(鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例、溪洲里2例及成功里1例)、台西鄉海口村1例及虎尾鎮公安里1例。衛生局所動員孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，同時進行附近住戶健康監視。

雲林縣衛生局為儘早發現社區潛藏病例，鼓勵醫院和基層診所加強通報作業，由於第一型登革病毒感染症狀不明顯，與感冒或新冠肺炎感染症狀相似，也請醫療院所提高警覺，若發現有發燒、肌肉酸痛、腹瀉、嘔吐等疑似登革熱症狀之個案，可配合使用登革熱 NS1 快篩試劑輔助診斷，並立即通報。醫院和基層診所自7/21起通報只要經疾管署確認確診，可獲得500元獎勵。

張麗善縣長提醒鄉親，若需長時間在戶外活動，尤其是前往農園工作者，請穿著淺色長袖衣褲，或是配戴袖套及防蚊帽等防護裝備，並使用政府機關核可的防蚊藥劑。而確診登革熱的民眾，請務必注意出現症狀後五天內盡量在家休養，若非必要請不要外出，並且做好自身及周遭防蚊措施，穿著長袖衣褲及睡覺時吊掛蚊帳，避免經由病媒蚊叮咬而將體內的登革病毒散播出去。