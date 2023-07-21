雲林古坑鄉本土登革熱疫情居高不下　即日起篩陽即判定確診

▲根據近期病媒蚊監測相關數據，顯示古坑鄉高林村、荷苞村及東和村的病媒蚊密度仍居高不下。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣本土登革熱今（21）日新增1例確診，該個案居住在古坑鄉為今日通報之快篩陽性個案，目前經疾管署檢驗確診已累計68例，其中古坑鄉60例(東和村7例，高林村2例、荷苞村45例、古坑村1例、水碓村5例)、斗六市6例(鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例、溪洲里2例及成功里1例)、台西鄉海口村1例及虎尾鎮公安里1例。

雲林縣衛生局考量古坑鄉疫情嚴峻，為利第一時間採取相關防疫措施阻斷社區傳播鏈蔓延，依據疾病管制署所制定登革熱防治工作指引規定，「自今（7／21）日起古坑鄉之登革熱通報病例以NS1快篩結果陽性即判定為確診病例，藉此節省一天檢驗及判定的時間，可以立刻執行緊急化學防治殺滅帶病毒的成蚊，縮短民眾暴露於染疫風險的時間。

衛生局指出，根據近期病媒蚊監測相關數據，顯示古坑鄉高林村、荷苞村及東和村的病媒蚊密度仍居高不下，加上近期有午後雷陣雨，雨後未及時倒除的積水最易形成病媒蚊孳生源，能形成孳生源，更提高登革熱傳播風險。而防疫人員一旦發現確診病例，將快速、確實的執行緊急化學防治措施，務必要在第一時間殺死環境中的帶病毒的病媒蚊，才能保護更多健康的民眾免於受到病媒蚊叮咬而染疫的威脅。