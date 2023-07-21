宜蘭弘仁會討12萬債...利息滾成80萬　逼做伏地挺身畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵3隊接獲線報，1名男子自稱竹聯幫弘仁會成員，在宜蘭地區從事暴力討債，以恐嚇、威脅方式逼人還錢，甚至用體罰方式脅迫被害人，警方日前前往拘提，還在手機內發現「弘揚國際，仁者無敵」的文字內容，事後警方共計拘提4人到案，還在查扣手機內發現恐嚇被害人「關狗龍」的對話。

警方調查，22歲陳姓男子平時混跡宜蘭地區，主要以暴力討債為主，找旗下小弟主打「弘揚國際，仁者無敵」的口號，以弘仁會成員自居，在宜蘭地區替人追討債務，警方訊後順利逮捕陳嫌等4人，訊後依照組織犯罪、恐嚇取財等罪送辦。

▲北市刑大逮捕宜蘭弘仁會成員追討12萬元債務，利滾利竟變成80萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，陳男等人專門替人整合債務，以低價收購債權，在轉向被害人討債，並以恐嚇、威脅等方式逼迫還債，被害人除了苦不堪言之外，陳男等人見被害人還不出錢，還要被害人做伏地挺身。

警方指出，陳姓主嫌因受人委託追討12萬元債務，除了半夜騷擾，更直接將人押往山區毆打，還要被害人做伏地挺身並以棍棒凌虐毆打，並要求被害人聯繫親友出面還錢。

▲北市刑大偵3隊掌握宜蘭弘仁會成員，強押被害人還逼迫做伏地挺身。（圖／記者邱中岳翻攝）

甚至還揚言如果被害人籌不出錢，就要砍斷手指、到家騷擾家人，最後親友出面交付40萬元，陳嫌仍不罷休，繼續以利息部分尚未繳清的方式，繼續上門逼迫討債，又向家屬拿走40萬，再想繼續要錢就被警方鎖定。

警方在17日前往宜蘭地區逮捕陳嫌等4人，並查扣開山刀1把、鋁棒1枝及不法所得新台幣2千元及行動電話等物，還在手機裡發現陳嫌恐嚇其他被害人，如不還錢就要將其關在狗龍的對話內容，希望受害者能夠勇於出面指認。