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社會 社會焦點 保障人權

虎尾男錢包被偷！揪眾圍毆竊賊「頭破2cm」　7人大街亂鬥全被逮　

▲雲林虎尾中正路發生圍毆事件，男子遭安全帽砸傷血流滿面。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林虎尾中正路發生圍毆事件，男子遭安全帽砸傷血流滿面。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

昨（19）日雲林虎尾鎮中正路鐵道旁發生毆打事件，蔡姓男子稱機車上錢包被吳姓男子行竊，糾眾堵人打傷吳男，警方獲報後立即啟動快打部隊處理，現場涉案人員計7人，全案依妨害秩序、傷害罪及少年事件處理法罪嫌移送法辦。

▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方獲報後立即啟動快打部隊處理，現場涉案人員計7人 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

19日晚間20時許，虎尾鎮中正路199號前發生圍毆打架事件，吳男騎機車行經該處，遭到4、5名男子圍毆、被安全帽砸傷，造成頭部約有2公分撕裂傷及腫脹，意識清醒、生命徵象穩定，救護人員於現場緊急止血處置後，送往虎尾若瑟醫院包紮。

▲▼ 。（圖／翻攝虎尾人讚出來）

▲網友指出該男子偷錢包。（圖／翻攝虎尾人讚出來）

警方指出，雙方糾紛緣於蔡男稱吳男行竊機車上財物，其友人發現吳男行蹤，即揪眾分別騎乘機車前往現場堵人，雙方見面後，蔡男與吳男兩人一言不合先行動手互毆，在場其他友人見狀後立即加入戰局，警方獲報後立即啟動快打部隊處理，現場涉案人員計7人，並查扣犯案證物安全帽一頂、塑膠條一條，全案依妨害秩序、傷害罪及少年事件處理法罪嫌移送法辦。

▲▼虎尾圍毆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼虎尾圍毆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方將人帶回並查扣犯案證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局強調，根據刑法第150條在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處六月以上五年以下有期徒刑，意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之，得加重其刑至二分之一，或依社會秩序維護法處新臺幣一萬八千元以下罰鍰，呼籲民眾勿以身涉法，若有糾紛應循正當法律途徑解決，勿以私刑手段等方式處理。

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