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大陸 大陸焦點 特派現場

陸青年揪團上菜市場旅行　拒當「買菜小白」體驗接地氣人間煙火　

▲▼大陸青年上菜市場旅行，體會當地的風土人情。（圖／翻攝微博）

▲大陸青年上菜市場旅行，體會當地的風土人情。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

大陸微博熱搜近日出現「年輕人就不適合去菜市場」的話題引發熱議。有些菜市場小白含淚共鳴表示，不會講價，回家才發現買錯食材。但也有些熱衷「菜市場旅行」的年輕人提出反對的意見，他們認為菜市場除了能買到新鮮蔬果、嘗到特色小吃，還能在「細碎的一蔬一飯中體會當地的風土人情」。

在大陸社交平台「豆瓣」上，「菜市場愛好者」小組裡有近16萬人分享各地菜市場裡「沒見過的」食物。據《中國旅遊報》報導，在寺廟咖啡走紅、淄博燒烤爆火之後，菜市場的「遊客」變得越來越多了，社區菜市場、美食街區、鄉村大集等都受到了年輕人的熱捧。

人類學學者鐘淑如提到，現在許多年輕人都喜歡到外地逛菜市場，但平時卻無法逛自家附近的菜市場，這個現象是真的有意思，用旅遊研究來說，菜市場具有「原真性」，不加修飾。現在許多菜市場，已經跟旅遊深度結合，外圍都是餐館做加工的。

▲▼大陸青年上菜市場旅行，體會當地的風土人情。（圖／翻攝微博）

據悉，大陸在菜市場的探索轉型還在起步階段，要將其發展成熟，有專家建議不能過於心浮氣躁，應穩住當下的可行模式，再進行創新。

鐘淑如也說，很多商業公司認為年輕人就喜歡一些花裡胡哨的東西，所以重新設計這個市場，嘗試把它弄得非常好看，融入一些當地的文化。這種改造有些是成功的，但一部分也會產生負面的影響，忘記了菜市場的原真性是當地消費者的需求，這是個值得警惕的情況。

菜市場的人氣想要聚起來很難，但散掉就很快。現在這個網紅菜市場作為一張城市宣傳的名片、一個形象改造的窗口是成功的，但是作為一個菜市場，它在最基礎的便民服務功能方面就不那麼成功了。所以改造時一定要想想當地居民、附近真正在使用它的人，要把這些真實的需求融合起來再來改造。

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