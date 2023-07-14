陸旅遊網紅獨自挑戰天山東段最高峰失聯遇難　牧民撈屍確認身份

記者魏有德／綜合報導

大陸35歲知名旅遊網紅姜野近期獨自前往新疆天山山脈東段最高峰博格達峰徒步旅行後失聯，引起外界關注。令人遺憾的是，姜野的遺體經當地牧民從水裡打撈出來確認身份後，昨（13）日下午證實已經遇難。在姜野的個人社群帳號曾在7月1日發出最後一則影片，內容是介紹他為這次重裝徒步新疆博格達峰所採購的物資。

▲大陸知名旅遊網紅姜野獨自前往新疆博格達峰環線探訪時遇難。（圖／翻攝封面新聞，下同）

《奔流新聞》報導，姜野家屬此前發佈的尋人啓事顯示，姜野於7月1日出發從新疆阜康進入博格達峰徒步環線後失聯。7月7日有人在老虎口遇到姜野，之後姜野順白楊河東溝下去，再無音訊。姜野失聯前穿紅黑衝鋒衣，亮綠色的背包，橙色的帳篷。

一名當地資深戶外領隊馬先生透露，姜野曾在6月25日向他了解博格達環線的情況，並詢問如何辦理進山手續，當他得知姜野一行僅有兩人且搭檔的年紀較大後，還建議姜野跟自己俱樂部的團隊一起走，但姜野表示想自己走，不想跟大部隊。

馬先生表示，姜野及其搭檔於1日從阜康進山，之後其搭檔出現高原反應，4、5日左右在四號羊圈提前下撤了，馬先生所在俱樂部的領隊於7日曾在老虎口遇到失蹤前的姜野，「當時他已經是一個人了，我的領隊勸說他一起走，他沒回答。」

馬先生強調，走完博格達峰環線，快則6天，慢則7天，大部分在當地出事的戶外愛好者都是因為單獨行動，「像我們團隊上山都是帶著衛星電話，可以保持對外通訊，他們進山以後沒有這些設備，如果有人受傷了，周圍荒無人煙，很難聯繫救援。」

公開資訊顯示，姜野是一名職業旅行愛好者，在影音平台上擁有43萬多粉絲關注，他曾花六年獨自騎行5萬多公里，踏遍三大洲三十餘個國家，還被稱為「天生流浪家」。他以拍攝影片的方式將旅行見聞和當地的風俗民情記錄下來，在抖音等影音平台上與粉絲分享，還曾自製30集旅行影片並出版發行過一部24萬字的遊記。