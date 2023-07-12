抖音一響父母白養？半假半真訊息太猖獗　智庫示警：已深入你我生活

▲Y’s Day「週三青年日」第9場活動，主題為「抖音一響父母白養？假訊息與認知戰真的很嚴重嗎？」（圖／台灣策益提供）

記者江采蓁／綜合報導

Y’s Day「週三青年日」第9場，也是認識中國系列第3場活動於12日登場，探討「抖音一響父母白養？假訊息與認知戰真的很嚴重嗎？」，認為中共假訊息與認知戰，已嚴重深入你我生活的每一個層面，企圖透過半假半真的訊息，從民主台灣內部瓦解民主，以達到動搖社會、懷疑民主的戰略目的，「就連TikTok執行長周受資都曾經公開表示不讓自己的小孩使用該程式，那麼我們一般人當然更該注意自己或者是小朋友的使用狀況」。

這場活動是由台灣公共策益、台灣智庫、台灣公民人權聯盟、台灣青年基金會、台灣教授協會、台灣勵志協會、亞洲政經與和平交流協會及US Taiwan Watch美國台灣觀測站共同舉辦。

主持人台灣韜略策進學會副秘書長吳瑟致首先提到，近年來，中國不斷透過各種管道來影響台灣社會，隨著數位化的時代來臨，來自中國的假訊息非常猖獗，例如最近關於台灣行政院召開南海會議的假訊息。

吳瑟致接著表示，中國的目的就是要影響台灣民眾的認知，進而改變台灣的政治發展及國家認同，不僅僅只有軍事恫嚇的手段，還有經濟、政治、外交等領域；換言之，台灣所面臨來自中國的假訊息和認知戰是全方面的，且還有著台灣內部中共代理人、第五縱隊的配合，深深影響著你我生活的每一個層面。

身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊表示，希望能讓台灣青年更加了解國際社會如何看待短影音對民主社會的影響，同時也希望台灣青年能認識到，中共和台灣內部的有心人士是如何透過「抖音」平台，散佈假訊息的認知作戰，對台灣民主進行系統性的傷害。

董思齊提到，TikTok製作簡單、後製容易、上傳便利的短影音模式，進而成為當代年輕人溝通的方式，由於先行者優勢，使得「抖音」成為全世界最多年輕人使用的短影音平台，然而由於平台背後的資安問題，包括美國、英國、日本等先進民主國家都在討論如何在不影響言論自由與民主生活的前提下，進行系統性地立法管理或推出更有效的行政規範來監管抖音平台。

董思齊再指出，對於民主台灣來說，由於短影音已成為與青年有效的溝通方式，因此「如何以短影音和青年進行有效的溝通」、「如何有效率地進行事實查核工作」以及「如何增進公民媒體識讀的能力」，成為當前台灣政府與公民社會能否持續深化台灣民主與抵擋中共認知作戰的三件重要工作。

此外，東吳大學政治系助理教授陳方隅表示，抖音是世界上最受歡迎的短影音app，全球有10-15億的使用者，台灣目前使用者約有500-600萬人，而且多數使用者是年輕人；但是現在卻有愈來愈多的國家禁止公務設備安裝抖音，甚至有不少國家正在討論該不該全面禁止抖音，台灣目前公務部門禁止使用抖音。

陳方隅解釋，抖音讓各國感到疑慮，背後主要的理由有4個，首先，抖音公司背後有中共介入的影子，內部流出的文件顯示，抖音公司會利用app去追蹤與監控異議份子或者記者的使用資料，在內容方面會「手動地」推播中共官方宣傳內容，以及刪掉任何對中國不利的內容，甚至會把使用者的資料傳到中國的伺服器。換句話說，抖音很可能是中共用來推動認知作戰的武器。

第二，相關個資及相關資料誰能使用？中國法律規定，任何公司的資料，中國國家都可以使用。內部文件顯示中國工程師不斷使用美國的相關資料。中國使用APP資料來監視記者及異議人士，不斷違反各國法律取用使用者的資料。

第三，抖音針對使用者進行相關內容的推播，TikTok執行長周受資都曾經公開表示不讓自己的小孩使用該程式，那麼我們一般人當然更該注意自己或者是小朋友的使用狀況。單純就抖音的使用內容來看，近期有非常多的案例是抖音上面所鼓動的「流行風潮」會帶領青年朋友們去做一些很極端的行為，例如挑戰擋大貨車，吃奇怪的東西等，很可能會傷害他人或傷害自己。

第四，許多人也擔心使用者過度沉迷在短影音的內容會有害身心健康，例如社群恐懼症或者注意力下降。

台灣民主實驗室前副執行長曾柏瑜則指出，根據相關研究在全球中被中國滲透的情況，台灣在媒體及社會的滲透指標是最高的，而且台灣民眾普遍認為台灣的假訊息很嚴重，但是民眾常常是透過同溫層來進行事實的查核，因此社群媒體透過演算法和產業鍊會造成社會極化，而且每個人都可能相信假訊息，這是真相錯覺效應，不斷暴露在同樣訊息之下，就會預設訊息為真。

曾柏瑜提到，認知作戰通常會使用「半真半假」的訊息，大量假帳號曝光影響民眾，目的是動搖社會、懷疑民主。中國對台資訊戰常使用台灣社會現有矛盾，並符合其宣傳敘事：「中國好棒棒」、「民主制度糟糕」；台灣受中國壓力和滲透，與印太國家交流資訊戰經驗是突破機會。政府應謹慎保護言論自由和人權，公民應降低社會極化，不嘲笑誤信者，促進討論和溝通，減少資訊戰影響。

政治大學國家發展研究所助理教授黃兆年強調，中國對台灣的認知作戰，在本質上是全球地緣政治爭霸中，相對封閉的威權政體跟民主國家的競爭，中國政權沒有在第三波全球民主化當中瓦解，中國試圖對民主台灣進行滲透，並從民主台灣內部瓦解民主的政治宣傳戰略的一環。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑先以哈利波特為例，他說防禦假訊息訊息就像防禦黑魔法，首先要對黑魔法有所了解。林教授說，認知戰過去也存在過，但隨著資訊科技的發展，社群媒體與通訊軟體的應用讓傳播的受眾可以更加鎖定，如同軍事所說的精準打擊，針對不同群體有不同平台的策略。

此外，Y’s Day「週三青年日」系列活動將會持續舉辦，下一場將於7月19日晚上在思享森林舉辦司改系列第3場，主題為「當民代也被騙！全民詐騙時代，年輕人應該如何應對？」，將邀請台北市議員苗博雅、林達檢察官、台灣公民人權聯盟專職律師許幼林、比特幣及虛擬通貨發展協會理事長林紘宇及全球反詐騙組織陳梅慧進行與談。

▲Y’s Day「週三青年日」第9場活動，主題為「抖音一響父母白養？假訊息與認知戰真的很嚴重嗎？」（圖／台灣策益提供）