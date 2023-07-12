旅行必備！想要重複穿又怕天氣熱異味上身　日本熱銷神器　一噴超消臭！

▲旅行衣物汗味臭味無法即時洗又想重複穿搭，日本流行這一招超簡單有感。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

氣溫飆升擋不住旅行熱情，更少不了戶外活動，但往往行程還沒結束早已汗流浹背；加上長時間步行，鞋子襪子難免累積臭味；美食行程飽餐過後也會默默沾染環境油煙味！實在不想被旅伴、路人聞到異味超尷尬，可是多帶換洗衣物超佔行李空間、在外洗衣花錢又不便，這時候千萬別用香水欲蓋彌彰，反而讓味道變的更混雜奇怪！想解決旅行衣物異味，就算穿臭了也能重複搭其實非常簡單，許多網友都推薦日本很紅的除臭神器，無法馬上洗就先噴一噴，強力除臭超有感！

▲網友大推！旅行帶上日本熱銷的風倍清織物消臭噴霧，噴一噴穿過衣物，有感消除異味。

網友大推旅行必備 – 風倍清織物消臭噴霧，針對織物設計，噴一噴就強力消臭，同時達到99.9% 除菌（註1）！行李帶上這一瓶，幫穿過的衣物噴一噴，就能去除異味與細菌，像洗過一樣清新（註2）。不僅如此，飯店的床單、沙發、地毯也都適用，在日本許多飯店也都會在房內備有風倍清，提供旅客使用！容易留下味道的帽子、鞋子，有了這瓶消臭神器，就不擔心尷尬異味破壞旅行好興致了！

▲穿過的牛仔褲噴一噴就能除菌消臭，放心地重複穿搭又省事。

▲容易累積臭味的鞋襪，噴一噴就強力消臭。

使用方式非常簡單，只要噴到表面微濕，就能深入織物纖維從根源去除異味，自然蔭乾後異味就會隨之消散，還能同時72小時抗菌（註3），只要準備風倍清，旅行在外就不再怕被異味打擾。

▲▼飯店床單、沙發、地毯如有菸味霉味，這些難以更換、清洗的織物都能用風倍清織物除菌消臭噴霧解決。

日本銷售NO.1的風倍清（註4）在日本早已是家戶必備的清新神器，近來也廣受台灣主婦們喜愛。平常在家下廚散不去的食物味道、火鍋味、燒烤味，這類頑固油煙味也能用風倍清一噴深入去味！植物由來配方，可以放心地噴在難以清洗或懶得清洗的織物上。除了衣物，家中的窗簾、床墊、地毯、沙發、抱枕、安全帽，也是日常中容易卡味道又清洗不易的異味源頭，不管是悶臭霉味、寵物異味、菸味等，都能用織物除臭噴霧噴一噴除菌清新。是許多主婦的最愛，也是懶人一族的清潔救星！共有高效除菌、綠茶清香、寶寶無香型、無香酒精+等多種選擇，其中寶寶無香型，溫和不添加香精，噴在寶寶或寵物用品上也安心又清新。

織物除臭放心交給風倍清，不僅是旅行必備神器，汗臭、火鍋烤肉味、環境油煙味等惱人味道都能一噴消臭除菌，獲得廣大網友愛用好評非浪得虛名，想要享受清新的旅行真的可以這麼簡單！

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▲有高效除菌、綠茶清香、無香型、無香酒精等多種香味隨心選擇。

註1: 針對特定測試菌種，實驗數據來自日本實驗室。適用於高效除菌、綠茶清香、無香酒精+香型。

註2: 風倍清織物噴霧消除異味與細菌，而非灰塵。

註3: 針對特定測試菌群。實驗數據來自日本實驗室。

註4：根據Intage SRI+ 日本2017.01至2022.04零售市場銷售額數據，Febreze風倍清品牌市佔率最高。

註5：最終售價及優惠由各通路自行決定，故實際售價及時間以各通路公告為準