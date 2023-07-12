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勞動部這支計畫企業青年大讚　雲嘉南釋出5000職缺

▲勞動部「青年就業旗艦計畫」讓企業「先僱後訓」青年，補助企業訓練費用最高54000元，該計畫深受企業及青年肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部「青年就業旗艦計畫」讓企業「先僱後訓」青年，補助企業訓練費用最高54000元，該計畫深受企業及青年肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

畢業季來臨，為鼓勵青年加速就業，勞動部除推出「初次尋職青年穩定就業計畫」，發給尋職津貼及就業獎勵金合計最高45000元外，另有「青年就業旗艦計畫」讓企業「先僱後訓」青年，補助企業訓練費用最高54000元，該計畫深受企業及青年肯定。

勞動部雲嘉南分署指出，目前雲嘉南轄區有近600家廠商參與，釋出超過5000個職缺，歡迎青年朋友投遞履歷。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部投資青年就業方案第二期，整合政府11個部會資源，提供青年朋友多元化的就業服務，其中「青年就業旗艦計畫」為青年開創新的職涯機會，該計畫是專為15-29歲青年「量身打造」的職場工作崗位訓練計畫，採用先僱後訓的訓練方式，由資深員工教導，青年透過邊做邊學，從適應環境到熟悉工作內容、再盡速提升職能。

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▲勞動部「青年就業旗艦計畫」讓企業「先僱後訓」青年，補助企業訓練費用最高54000元，該計畫深受企業及青年肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟說，青年就業旗艦計畫自7月1日起，企業只要先僱後訓15-29歲青年，勞動部前3個月將補助企業每人每月12000元，如企業每月給薪34000元以上，4-6個月加碼補助企業每人每月6000元，合計雇主最高可享每人54000元的補助。

東捷科技參加青年就業旗艦計畫已3年，人資部管理師許舒琳表示，該公司參加計畫以來任用約20位青年，不僅人員留任率達9成，還能減少企業教育訓練成本，成效很好，未來會繼續申請計畫釋出青年職缺。

▲勞動部「青年就業旗艦計畫」讓企業「先僱後訓」青年，補助企業訓練費用最高54000元，該計畫深受企業及青年肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年26歲在東捷科技擔任程控工程師的張智超，就是青年就業旗艦計畫的受益者，他說，進入職場後有一對一的職場導師教導，讓他進步很快，在最短期間把他從「菜鳥」培訓成為老手，表現獲得肯定，現公司放手讓他自己主責一個全新專案，「感覺很有成就感」。

劉邦棟也歡迎企業踴躍申請青年就業旗艦計畫，多給年輕人就業機會，目前雲嘉南地區包括光洋應用材料科技、凱鈿行動科技、亞洲航空、杏一醫療、生達化學、台南晶英酒店、桂田酒店等近600家企業申請計畫，已有超過5000個職缺，詳情可上分署官網或撥06-6985945轉1313洽詢。

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