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冷氣砸死政大女「扯出台灣人劣根性」　網點名1悲劇：奪走49條命

▲21歲女子等公車，遭17樓掉落的冷氣機砸中命危。（圖／記者陳以昇攝）

▲女大生等公車，竟被從天而降的冷氣砸死。（圖／記者陳以昇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市板橋區昨發生恐怖意外，21歲黃姓政大女學生等公車時，遭從17樓墜落的冷氣砸中身亡，事件引起各界譁然。對此，許多網友認為，就是因為「台灣人的劣根性」，才會發生一些令人匪夷所思的工安意外。

事發後，一名網友在Dcard留言表示，「台灣很常發生莫名奇妙的工安事件，其實很大的原因是，台灣人這種散散的劣根性，說什麼人情味根本狗X，做事情都是隨隨便便，敷衍了事，就像太魯閣火車、吊臂砸中台中捷運，還有這次的冷氣砸死等公車路人......。

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▲▼板橋冷氣墜落砸死21歲政大女大生，李姓冷氣工人移送。（圖／記者陸運陞攝）

▲李姓工人。（圖／記者陸運陞攝）

這番話掀起廣大共鳴，不少人直指就是「僥倖心態」誤事，「從生活上的例子，就可以看出台灣人隨隨便便的尿性，馬路亂鋪、人行道亂畫、佔騎樓空間、車亂停反正沒出事／沒被抓一切都當合法，鬼島稱號真的名副其實」、「太多人都抱著僥倖心態在做大大小小的事」、「整個台灣民族的劣根性，根深柢固」、「每次看到這種屁事都很氣欸，改變一個民族文化的時間單位應該要用世紀了」、「是不是過失致死罪刑責太輕，才導致台灣人這麼不注重工安？每年都不知道要發生幾次這種事，超誇張，完全無法想像死者家屬要承受多大的痛苦，好好的人就這樣沒了」。

談到被網友點名的「北迴線太魯閣號列車出軌事故」，2021年4月2日當天，承包商李義祥因施工進度落後，違規到現場施工，不慎將吊卡大貨車翻落鐵軌，而後被開往台東的太魯閣號撞上，列車出軌後，以時速120公里猛撞清水隧道口東側邊壁，接著因慣性擠入隧道內，導致車廂嚴重毀損，更造成49死、213人輕重傷，為台鐵近60年最嚴重的意外事故。

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲408次太魯閣號出軌，49人不幸罹難。（圖／記者黃國霖攝）

拉回冷氣事件，21歲黃姓女大生20日下午1時11分，在板橋新埔捷運站2號出口附近等公車時，被一台重達33公斤的全新直立式窗型冷氣砸中頭部，她當場雙腿骨折、頭部大面積撕裂傷，失去生命跡象。而一旁目擊全程的姊姊趕緊蹲下替妹妹進行CPR，但黃女經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

負責安裝冷氣的李姓工人被依照過失致死罪移送新北地檢署。另外，勞檢處也已勒令現場停工，該案因涉及違反職安法相關規定將依法處罰，最高可處30萬罰鍰；而本事故亦涉及過失致死刑責，勞檢處將配合司法機關偵辦需要，提供相關調查資料，協助追究施工單位的違法責任。

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