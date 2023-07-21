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冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」　網驚：第六感真玄

▲▼板橋冷氣墜落砸死21歲政大女大生，李姓冷氣工人移送。（圖／記者陸運陞攝）

▲板橋冷氣墜落砸死政大女大生，李姓冷氣工人移送。（圖／記者陸運陞攝）

網搜小組／劉維榛報導

一對黃姓姊妹20日下午在板橋等公車，不料冷氣從17樓墜下，妹妹遭砸中送醫不治，而李姓工人坦承，粗心未將螺絲鎖好才會造成意外。事後，有網友看影片事發經過，發現另一名白衣女子當時也站在冷氣砸落的範圍，但她忽然抬頭的動作，提早1秒閃過死神，引發網友討論「第六感有時候真的玄，也沒辦法解釋！」

一名網友在PTT表示，看到這起意外影片時，發現冷氣掉落前，許多人都站在公車亭周圍等車，其中一名身穿白衣黃裙的女子忽然抬頭，也就是因為此舉躲過死神召喚，「很明顯白衣女子提前一秒多抬頭反應快速避開。」

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原PO猜想，白衣女子之所以抬頭察覺，有2個可能原因：「眼睛視角剛好是面對掉落物，視角餘光能察覺」；「太陽很大，掉落物影子越來越近，一定也能讓人感覺到上面的異樣，就像遇過有鳥飛過上，空有影子一閃而過類似這種感覺」。

▲▼ 冷氣砸落，白衣女子閃躲。（圖／翻攝畫面）

▲▼ 冷氣砸落，白衣女子閃躲。（圖／翻攝畫面）

▲冷氣砸落前，白衣女子抬頭後迅速閃躲。（圖／翻攝畫面）

原PO也分析，枉死的女大生眼睛視角不是面對掉落物體，而是正上方偏後，導致了視覺死角沒能即時反應。最後，原PO也感嘆一條年輕生命就此驟逝，「別跟我說樓上有大叫來得及，聲音會減弱沒法有效傳達，掉落物到達得更快...大家走在路上真的要小心。」

底下網友回應，「有可能有其他小石子先掉下來？」「聽到聲音或第六感，有時候就是很難解釋」、「真的就第六感...吧」、「感覺螺絲先掉了」、「白衣小姐反應超快的」、「第六感有時候真的玄，也沒辦法解釋」、「蠻神的，在冷氣下來前...她有機會躲過」、「其實我走在高樓下也會下意識到處亂看上面安不安全，平常過得比較謹慎，小心意外的個性，老實說我自己這樣蠻累的個性，但可能可以避免一些風險」、「小精靈幫了白衣女一把」、「真的是祖先有保佑」。

面對這此意外，死者的爸爸、媽媽及姊姊昨日晚間到派出所做筆錄時，媽媽痛哭說「怎麼就這樣少一個小孩」。黃女爸爸則質疑，為什麼施工現場沒有防護措施，且大樓的牆壁臨近馬路邊，怎麼可以讓冷氣安裝這一面。

而今日稍早，負責安裝冷氣的李姓工人被依照過失致死罪移送新北地檢署，面對媒體提問，他低頭不發一語。

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