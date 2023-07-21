工安意外「哪件最可怕？」　PTT點名去年花蓮港意外：影片很驚悚

▲板橋一棟大樓施工時，冷氣落下砸死21歲女大生 。（圖／民眾提供）



記者施怡妏／綜合報導

21歲就讀政大的黃姓女學生昨日（20日）在新北市板橋區等公車時，遭到從17樓掉落的冷氣砸中不幸喪命，就有網友表示，台灣近年來最可怕的工安意外是什麼？貼文一出，許多網友提到2022年的「花蓮港大理石壓死工人」的意外影片，至今仍印象深刻。

有網友在PTT發文，「近年最可怕的工安意外是哪一個？」自己最有印象的，就是2022年7月發生在花蓮港的意外，其次則是台中捷運的意外。

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貼文一出，許多網友點頭，花蓮港的意外事故影片，看完後真的忘不了，「大理石影片超驚悚」、「看完影片睡不著」、「花蓮大理石無碼影片真的超驚悚」、「被重物壓下半身腰斬」、「印象最深刻就是花蓮港那個」。

▲網友留言。（圖／翻攝自PTT）



另外也有網友提到，2021年清明連假發生的北迴線太魯閣列車出軌事故，以及2018年的普悠瑪出軌事故。其他網友則指出，「當然是高雄氣爆啊，和拍電影一樣」、「蘇澳大橋垮下來」、「中捷鋼樑掉下來那個印象很深」、「5月台中貨櫃場堆高機那個，比花蓮大理石更可怕」。

據了解，「花蓮港第14號碼頭」工安事故發生在7月2日，當時現場機具正在吊掛33噸重的巨型石材，不料鋼索疑似無法承受重量，當場斷裂，巨石瞬間落下，下方一名63歲的夏姓工人閃避不及，當即被砸斃，屍身血肉模糊、斷成兩截，死狀相當驚悚。