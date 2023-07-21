不熟窗型冷氣！師傅求救同事「打電話問工夫」　失手砸死政大女

▲李姓冷氣工人坦承不熟悉直立式窗型冷氣安裝。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋新埔捷運站旁昨天（20日）下午1時許傳出意外，當時就讀政大的21歲黃女與姊姊正準備搭公車，未料，一旁社區大樓17樓正在施工安裝冷氣機，但無照安裝的31歲李男，因不熟悉安裝，過程中頻打電話向同事求救「問工夫」，本以為大功告成，不料冷氣機尚未裝妥固定，李男一鬆手冷氣機即從17樓墜落，當場砸死等公車的黃女。

據了解，黃女就讀政治大學財政學系，昨天下午1時許，黃女與姊姊先從八里住處搭車到板橋，準備轉車前往新店駕訓班練車，途中在板橋等公車時，突被1台約33公斤重的窗型冷氣從17樓墜落砸中，黃女頭部多處撕裂傷、雙腿骨折，送醫後仍宣告不治。

肇事的冷氣安裝工李男16歲就當冷氣學徒，但未取得相關證照，對於普遍的「分離式」冷氣安裝相當熟練，但昨天安裝的「窗型直立式」冷氣並不熟悉，只能硬著頭皮上，安裝過程中，李男還頻頻打電話向同事「問工夫」，討教該如何安裝。對於這一說法，警方已傳喚接電話的同事，證實李男說詞。

李男經過一夜休息，製作筆錄時，滿臉歉意低頭不語，警員詢問時，才抬頭回應相關問題，李男坦承，因為不熟悉窗型冷氣的安裝，疑似未安裝妥當，才導致冷氣機從17樓墜落，砸中等公車的女大生。訊後，警方依過失致死罪，將李男移送新北地檢署偵辦。

▼黃女昨下午等公車時突遭窗型冷氣機砸中，重傷不治。（圖／記者陳以昇攝）