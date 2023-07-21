直立式冷氣墜樓砸死政大女　資深同行「40年從未見過」揭2問題

記者黃翊婷／綜合報導

就讀政大二年級的21歲黃姓女學生昨日（20日）在新北市板橋區等公車時，遭到從17樓掉落的冷氣砸中死亡。從業將近40年的蘇姓冷氣業者坦言，一般來說是傳統窗型冷氣比較容易發生類似意外，直立式窗型冷氣在安裝時掉落，過去從未聽聞，推測可能是支架安裝失誤所導致，而且在進行高樓作業時，地面也應該派人盯著，業者人力不足也是問題之一。

▲冷氣就掉在公車亭後方。（圖／記者陳以昇攝）

家住八里的黃女20日與姊姊一同出門前往新店駕訓班學開車，途中經過板橋轉搭公車，卻在公車亭等候期間，突然遭到從17樓掉落的直立式窗型冷氣（重達33公斤）砸中，導致頭部重創、雙腿骨折，雖然姊姊立刻跪地實施CPR，但她經過送醫搶救，最終仍宣告不治。

▲黃女送醫急救仍宣告不治。（圖／民眾提供）

負責安裝冷氣的李姓工人向警方表示，當下以為已經安裝固定好，因此將手鬆開，不料冷氣卻突然墜下砸死人，應是自己粗心未將螺絲鎖好，才會造成意外。警方訊後將他依涉嫌過失致死罪，移送新北地檢署偵辦。

根據《自由時報》報導，擁有將近40年資歷的蘇姓冷氣業者坦言，第一次聽聞直立式窗型冷氣在安裝時掉落，一般來說都是機體較為突出的傳統窗型冷氣容易發生類似意外，而不論是哪一種冷氣都要安裝俗稱「壁虎」的膨脹螺絲，若有確實鎖緊，支架可承重超過100公斤，推測應該是支架安裝失誤所導致，另外一個問題就是業者人力不足，未在高樓作業時派人盯著地面。

▲李姓工人坦承未將螺絲鎖好。（圖／記者陳以昇攝）

黃女的雙親、姊姊20日前往派出所做筆錄，對於家人被砸死完全無法接受，並質疑為什麼施工現場沒有防護措施。而新北市府工務局經調查後表示，該社區管委會明令禁止外牆安裝冷氣，但可在內凹花台上安裝，此案經查17樓房東獲管委會同意，在內凹花台安裝冷氣，因此沒有違反《公寓大廈管理條例》，無法裁罰；業者的部分，若現場作業過程不符合安全規範，將依職安法對施工單位、雇主處最高30萬元罰鍰。