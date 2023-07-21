律師太中肯！吐槽台灣工安觀念在「幼幼班階段」爆共鳴

▲板橋冷氣機墜落，21歲女遭砸不幸身亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

昨（20）日一起冷氣砸死女大生的意外引發譁然，律師林智群當天發了兩篇文，分別分析屋主、裝冷氣工人誰有責任，以及一般責任歸屬問題。今日他又貼文，看到現在冷氣工人作業的情況，簡潔有力地吐槽，「台灣工地安全概念還在幼幼班階段」，讓眾人也有感狂嘆。

林智群在粉專「林智群律師（klaw）」表示，「說實話，以現在冷氣工人作業的情況，不是冷氣掉下去，就是工人掉下去。」並hashtag「#台灣工地安全概念還在幼幼班階段」。

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一句簡潔有力的吐槽，讓不少人都超有共鳴，「我常去的公園旁，有正在蓋的建物，每次去散步運動，都會看到沒有任何安全措施的工人在上面走來走去，真希望可以多注重安全，不要抱著『沒關係啦！應該不會怎樣』的心態」、「很多事情都有人以挑戰危險極限在自爽……看那些騎台小綿羊，運送大量或特大貨物的……這些人自己為很厲害……其他人看了可是很害怕。」

留言中，還有一名冷氣工部落客「碎嘴冷氣工」也直嘆，「安裝室外機時，設備、人員墜落也時有所聞，除了勞安觀念的加強之外，建築法規及施工規範的檢討及加強，也是需要努力的。」