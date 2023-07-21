冷氣砸死政大女！　張善政：桃園勞動處訂「冷氣作業指引」防意外

▲桃園市長張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者詹宜庭／台北報導

政大21歲黃姓女大生昨日在新北板橋新埔公車站等公車時，遭自17樓墜落的33公斤直立式冷氣機砸中頭部而離世。對此，桃園市長張善政21表示，市府已經開始進行相關的預防措施，勞動處將研擬「冷氣安裝相關作業指引」以及「鑑定肇災原因」相關資訊，讓各家廠商在日後裝設冷氣時，可以遵照辦理。

對於昨日在新北發生冷氣掉落的事故，造成民眾不幸喪命，張善政指出，許多民眾會在夏天安裝或汰換冷氣，但這背後隱藏的危機需要大家一起重視，若是沒有足夠的安全措施，不僅冷氣師傅暴露在危險當中，周遭的路人也會受到波及。

針對這次的事件，張善政表示，市府已經開始進行相關的預防措施，勞動處將研擬「冷氣安裝相關作業指引」以及「鑑定肇災原因」相關資訊，並轉知各大冷氣通路商、承攬商和桃園市廣告工程商業同業公會，讓各家廠商在日後裝設冷氣時，可以遵照辦理。

另外，張善政說明，建管處也已經發函提醒各社區管理委員會，務必要善盡管理責任，對社區安裝冷氣、外牆維修等工程，都必須在場監督且要標示圍束作業警示區域安排專人維護管制，避免行人誤入施工範圍。現場人員也務必要提高警覺，隨時留意自身和往來民眾的安全，避免意外發生。

至於公寓大廈外牆現有的懸掛物，張善政透露，目前建管處也要求管委會須隨時注意是否牢固，若有需要，建管處會派員與相關專業技師到社區協助勘查，如有掉落疑慮的設施，應立即清除或是先圍束危險區域來保障民眾安全。他也呼籲，民眾或公司行號在安裝冷氣時，請多加留意是否有做好相關措施，多一份注意就多一份安全，一起為社區環境安全把關。