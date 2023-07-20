烏克蘭：俄羅斯攻擊敖德薩　中國領事館建築受損

▲俄軍連續3晚猛轟敖德薩，造成市區內建物損毀。（圖／路透）

文／中央社



烏克蘭敖德薩地區行政首長基佩爾（Oleg Kiper）今天表示，俄羅斯以飛彈和無人機攻擊烏克蘭南部港口城市敖德薩，造成中國在當地領事館的一棟建築受損。

路透社報導，中國領事館大樓的受損程度輕微。基佩爾上傳一張照片，上頭顯示一棟大樓的窗戶破裂。

俄羅斯連續3晚攻擊烏克蘭南部港口城市敖德薩和尼古拉耶夫（Mykolaiv）。

基佩爾在Telegram發文寫道：「攻擊者蓄意鎖定港口設施攻擊，附近的行政和住宅大樓受損，中華人民共和國的領事館也受波及。這代表敵人一點都不在意。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy） 昨天在每日例行晚間視訊演說中表示，俄羅斯空襲敖德薩港，摧毀了6萬公噸的農產品，這些農產品原訂要出口到中國。

▼中國領事館大樓的窗戶破裂。