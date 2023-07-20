烏克蘭：俄羅斯攻擊敖德薩　中國領事館建築受損

▲俄軍連續3晚猛轟敖德薩，造成市區內建物損毀。（圖／路透）
文／中央社
烏克蘭敖德薩地區行政首長基佩爾（Oleg Kiper）今天表示，俄羅斯以飛彈和無人機攻擊烏克蘭南部港口城市敖德薩，造成中國在當地領事館的一棟建築受損。
路透社報導，中國領事館大樓的受損程度輕微。基佩爾上傳一張照片，上頭顯示一棟大樓的窗戶破裂。
俄羅斯連續3晚攻擊烏克蘭南部港口城市敖德薩和尼古拉耶夫（Mykolaiv）。
基佩爾在Telegram發文寫道：「攻擊者蓄意鎖定港口設施攻擊，附近的行政和住宅大樓受損，中華人民共和國的領事館也受波及。這代表敵人一點都不在意。」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy） 昨天在每日例行晚間視訊演說中表示，俄羅斯空襲敖德薩港，摧毀了6萬公噸的農產品，這些農產品原訂要出口到中國。
▼中國領事館大樓的窗戶破裂。
❗️The building of the Chinese Consulate General in #Odesa was damaged in an overnight attack by the Russians, the Regional Military Administration reports. pic.twitter.com/FTvMmdF8lO— KyivPost (@KyivPost) July 20, 2023
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