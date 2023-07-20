新北「挺侯大會」湧2千鄉親　地方黨部：民進黨讓台步向烏克蘭後塵　

▲國民黨新北市黨部主委黃志雄致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／新北報導

為了替2024總統參選人侯友宜造勢，國民黨新北市黨部今 （20日）在新莊舉辦「台灣要侯！台灣要好！」大會，現場約湧入2000名地方鄉親挺侯。國民黨新北市黨部主委黃志雄致詞批評，民進黨執政罄竹難書，缺疫苗、缺口罩，還一直護航高端；此外，民進黨把台灣推向戰爭邊緣，讓台灣可能步向烏克蘭後塵。

國民黨新北市黨部20日晚間在新莊恆毅中學活動中心舉辦「台灣要侯！台灣要好！」大會，替侯友宜及國民黨立委參選人造勢，國民黨前秘書長李乾龍、國民黨籍新北市議長蔣根煌、黃志雄與多名藍營議員出席，而現場約湧入2000名地方鄉親。

黃志雄致詞表示，去年民眾團結努力，堅定支持侯友宜，讓侯高票連任；侯8年副市長、4年多市長任期，執政成績都名列前茅，是滿意度最高的市長，相信侯未來一定最棒的總統。

▲「台灣要侯！台灣要好！」大會湧入2000名在地鄉親挺侯友宜。（圖／記者莊喬迪攝）

話鋒一轉，黃志雄說，民進黨執政七年多讓人民失望透頂，狗屁倒灶的事情罄竹難書，尤其防疫期間，缺疫苗、缺口罩、缺快篩試劑、缺相關醫療設備，最可惡的是一直護航高端；此外，民進黨執政把台灣推向戰爭邊緣，很多通過的法案，讓台灣可能步向烏克蘭後塵。

黃志雄強調，這次站出來不是僅支持侯友宜而已，也是為了台灣子孫的未來，所以呼籲大家在最後一哩路，大家團結，共同支持侯友宜，讓侯來當總統。

蔣根煌致詞時也喊出下架民進黨，且同樣表達對民進黨執政，要口罩沒口罩、要快篩沒快篩、要疫苗沒疫苗、要雞蛋沒雞蛋的不滿。

▼新北市議會議長蔣根煌出席。（圖／記者林敬旻攝）