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大陸 大陸焦點 特派現場

日呼籲取消「核」食限令　陸外交部回擊：有關措施有理有據！

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

因福島核廢水問題，日本政府表示日本食品的安全性有科學保障，計劃向中方呼籲要求儘快取消進口限制。對此，中國外交部今（20）日召開例行記者會強硬回應，「採取有關措施，有理有據。」

針對有記者提問，「因福島核汙染水排海問題，中國強化限制日本食品進口，日本政府表示日本食品的安全性有科學保障，並計劃向中方呼籲要求儘快取消進口限制，請問對此有何回應？」

毛寧表示，「中國政府秉持以人民為中心的施政理念，我們必須對人民的健康和海洋環境負責，反對日方的排海計劃，有理有據，採取有關措施，有理有據。」

毛寧指出，中方敦促日方認真傾聽國際社會的呼聲，停止強推核汙染水排海計劃，以真誠的態度同周邊鄰國進行充分協商，以負責任的方式處置核汙染水，並接受嚴格的國際監督。

根據《日本經濟新聞》昨19日報導稱，日本內閣官房長官松野博一透露，部分從日本出口的水產品遭中國海關扣留，消息正在核實。一但確認，將是繼中國海關7日「禁止日進口食品」另一項新反制措施。

截至目前，所有消息未經中國官方證實。中國海關總署官網最新消息停在19日，並未有更新狀態，關於福島核污染水相關內容，也只有7日發布的新聞稿。此外，中國商務部也未有任何更新訊息。

▲▼日本最高法院判定政府對福島核事故無賠償責任。（圖／路透）

▲日本政府預計八月份排放核廢水。（圖／路透）

中國駐日使館發言人昨針對福島核污染水排海民調做出回應。內容指出「日本內部對於排放核廢水意見大不相同，有超过80%的日本民眾認為政府關於福島核污染水排海的說明不夠充分，只有16.1%的受訪者認為政府的解釋足夠。40%的民眾反對排海，76%的民眾擔憂排海可能導致當地聲譽受損，請問發言人態度？」

發言人指出，「有關調查結果反映了日本國內在福島核污染水排海問題上的強烈質疑和擔憂。」

發言人表示，需要強調的是，日方排海計劃在周邊鄰國同樣受到大多數民眾的堅決反對，也沒有得到國際社會的普遍理解和認可。

發言人強調，我們再次敦促日方正視國內外合理關切和反對聲音，立即叫停排海計劃，忠實履行國際義務，以科學、公開、透明、安全的方式處置核污染水，切實維護海洋環境安全和各國民眾健康權益。

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