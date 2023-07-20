瓦格納與白俄羅斯將在波蘭邊境軍演　傳1萬名傭兵部署白俄

▲俄羅斯傭兵組織瓦格納集團成員訓練白俄羅斯部隊。（示意圖／路透）



記者詹雅婷／綜合報導

白俄羅斯國防部20日表示，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團成員將在北約成員國波蘭邊境舉行的軍事演習中，協助訓練白俄羅斯特種部隊。外傳白俄羅斯境內接下來將部署約1萬名瓦格納士兵。

路透報導，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）19日出現在一段影片中，對著傭兵成員喊話，除了歡迎他們來到白俄羅斯，告知暫時不再參與烏克蘭戰爭，也說部隊駐紮期間，會把白俄羅斯的軍隊訓練成全世界第二厲害的部隊。

白俄羅斯國防部表示，白俄羅斯武裝部隊持續與瓦格納私人軍事公司的成員進行聯合訓練，特種部隊將與瓦格納代表在布雷斯特軍事演習場執行戰鬥訓練任務。報導指出，瓦格納成員將訓練白俄羅斯特種部隊。

▲▼白俄羅斯武裝部隊持續與瓦格納私人軍事公司的成員進行聯合訓練。（示意圖／路透）

外傳瓦格納在烏克蘭戰爭中損失2.2萬名士兵，多達4萬人受傷。瓦格納準備在白俄羅斯部署約1萬名武裝人員，另外還有1.5萬名戰士正在度假。

波蘭本月表示，將派遣500名警力加強與白俄羅斯邊境的安全，應對越來越多的移民越境，以及瓦格納傭兵轉移至白俄羅斯之後的任何潛在威脅。