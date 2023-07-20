金門議會唱空城計！10議員拒出席臨時會　理事長回應了

▲金門縣議會召開第1次臨時會，國民黨暨跨領域監督政團議員無人到場。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、黃資真／金門報導

金門縣議會第8屆今(20)日召開第1次臨時會，國民黨、無黨籍共10名議員組成的「國民黨暨跨領域監督政團」卻唱空城計，無人到場，黨團回應指控議長洪允典多次獨攬各項定期會、臨時會議召開與否之大權，罔顧縣民權益，因此決定拒絕出席，以表抗議。

政團表示，按金門縣議會自治條例相關規章，議會議事日程由議事組編擬，經程序委員會審定後，於開會前5日送達各議員及縣府，但本次會議竟然是在昨(19)日召開程序委員會，今(20)日就決定議程發公文說要開會，完全不按牌理出牌，程序委員會期間議員周子傑、唐麗輝也表示，部份議員公出赴台或大陸，建議將議事日程延後，但議長洪允典執意召開，2人憤而離席表達抗議。

政團認為，此次議事日程排定的相關議案，金門縣政府早就於年初即送案至金門縣議會，但議長洪允典指示「不收文」，擱置急於執行的中央代墊款等預算案，早已引來許多基層公務人員的不滿。議長洪允典長期視議事規則如無物，獨攬議事程序及決定權，造成議事不彰及議政失能，因此選擇全體拒絕出席表達抗議，也呼籲議長應該尊重縣府議會其他議員。

另外，政團也提及，此次會期之中也不見產業發展處成立組織調整案、大二膽開放觀光案等其他攸關金門政治發展、行政效率及民生經濟等重大法案，雖有55-64歲戰地慰助金調整案，但其他均為無爭議的代執款案，再次凸顯議事行政不肯積極作為、為開會而開會之荒謬，如此議事絕非全民之福，希望議長洪允典尊重法治與議事程序，否則不排除提出罷免程序，藉以改善議事現況。

▲金門縣議會理事長王垣坤。



金門縣議會理事長王垣坤回應，本次臨時會過程均有依照相關規定辦理，且依照金門縣議會議事規則第二十條第三項規定，臨時會召開並無開會前5日送達各議員及縣府之限制，故無違反規定之處，另查除了縣府來文申請撤案的案件以外，並無逕行退回縣府之議案；再者本次程序排入審議會議之縣府提案共79案，目的即是審議縣府墊付款案及相關法案，冀全體議員共同監督縣政。